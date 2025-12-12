In Valsesia arrivano 800mila euro per prevenire gli incendi boschivi. Si potranno utilizzare per interventi tagliafuoco e per l’acquisto di attrezzature.

In Valsesia arrivano 800mila euro per prevenire gli incendi boschivi

Sono in arrivo in Valsesia e Valsessera più di 800mila euro destinati alla pianificazione territoriale per la prevenzione degli incendi boschivi, nell’ambito del progetto regionale Aree Interne, inserito nel Pnrr.

«Anche in quest’ambito siamo riusciti a catalizzare fondi importanti per la tutela del territorio – commenta Francesco Pietrasanta, presidente dell’Unione montana Valsesia –. Con i fondi in arrivo potremo sostenere l’impegno dei vigili del fuoco e delle squadre Aib della Valsesia e della Valsessera, presìdi riconosciuti e sempre presenti e attivi sul territorio. Le risorse permetteranno di realizzare una seria e articolata attività di prevenzione, con interventi per la riduzione dell’infiammabilità della vegetazione e per il potenziamento dei punti acqua, ampliandone efficacia e funzionalità».

Che cosa si potrà fare

In pratica, si tratta della realizzazione di piste tagliafuoco o interventi analoghi, oltre all’acquisto di attrezzature e materiali. I finanziamenti copriranno infatti servizi, opere, interventi tecnici, acquisto di beni e forniture.

«In totale in Valsesia arriveranno oltre 817mila euro – precisa Pietrasanta – con un programma che prevede soprattutto servizi e opere mirati alla riduzione dell’infiammabilità dei boschi e all’acquisto di materiali necessari per gli interventi».

Dalle Aree Interne arriveranno in tutto 11 milioni

Il progetto Aree Interne è una strategia nazionale e regionale volta a valorizzare territori un tempo considerati marginali. Grazie all’impegno della Regione Piemonte, la Valsesia è stata ammessa a questa programmazione, che complessivamente porterà nella valle 11 milioni di euro, destinati allo sviluppo socioeconomico del territorio.

«L’Unione montana è orgogliosamente capofila del progetto Aree Interne, che ci vede uniti alla Valsessera per rilanciare le nostre valli – conclude Pietrasanta –. Sapevamo di avere tra le mani una grande opportunità per migliorare i servizi ai cittadini e, passo dopo passo, grazie all’unità di intenti e a un grande lavoro di squadra, stiamo vedendo concretizzarsi gli obiettivi iniziali. In questo caso, il finanziamento è fondamentale perché tutela uno dei patrimoni più importanti dei nostri territori: i boschi, fonte di aria pulita e anche di energia rinnovabile».

