La parrocchia di Quarona organizza le vacanze in Sicilia

Un tour nella Sicilia occidentale con minicrociera alle isole Egadi è la proposta per la vacanza di fine agosto con la parrocchia di Quarona. Le iscrizioni sono aperte. La partenza sarà lunedì 21 agosto, dall’aeroporto di Linate destinazione Palermo. La vacanza proseguirà sino a venerdì 25 dando l’opportunità ai partecipanti di conoscere le principali località turistiche e culturali della parte occidentale della Sicilia.

Tra le mete in programma ci saranno Erice, le saline di Marsala, l’isolotto di Mothia, le isole Egadi con crociera a Favignana e Levanzo, la Valle dei Templi di Agrigento, Monreale e Palermo (tra le tappe previste nel capoluogo figurano corso Vittorio Emanuele, Palazzo dei Normanni, cattedrale, cappella Palatina, baia di Sferracavallo, Mondello); si proseguirà infine per l’aeroporto di Palermo per il volo di rientro con arrivo a Linate alle 18.40.

La quota di partecipazione è di 1250 euro (supplemento camera singola 165 euro), con acconto di 350 euro da versare la prima settimana di febbraio. Per informazioni rivolgersi al parroco don Matteo Borroni.

