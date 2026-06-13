La “sentinella alpina” conquista Instagram: conclusa la prima tappa del contest fotografico

Come annunciato, si è conclusa mercoledì 10 giugno la prima tappa del contest fotografico dedicato alle montagne e ai paesaggi delle Aree protette della Valsesia, promosso dall’Ente di gestione delle Aree protette della Valsesia e da Notizia Oggi. Una quarantina di partecipanti hanno inviato fotografie e video pubblicati sui canali social dell’iniziativa. A decretare i vincitori sono stati i “like” raccolti online durante il periodo previsto dal regolamento.

La classifica della prima tappa

A conquistare il gradino più alto del podio è stata la fotografia “Sentinella alpina”, realizzata da Valeria Giacomino nei pressi del Rifugio Carestia durante la salita verso il Lago Bianco. Lo scatto ha ottenuto ben 381 like, risultando il contenuto più apprezzato della prima fase del concorso. Valeria si aggiudica quindi un’escursione guidata per due persone, a scelta tra quelle in programma nei prossimi mesi. I premi sono messi a disposizione dall’Ente di gestione.

Al secondo posto si è classificata Lorena Bordin con la fotografia di un cucciolo di capriolo, scattata lungo la strada che conduce al Fei e capace di raccogliere 237 preferenze. Terza posizione per il video realizzato da Osvaldo Borzieri dedicato ai caratteristici villaggi walser di Alagna Valsesia, che ha totalizzato 165 like.

Classifica finale della prima tappa:

1° posto: “Sentinella alpina” di Valeria Giacomino – 381 like



2° posto: Cucciolo di capriolo di Lorena Bordin – 237 like



3° posto: Villaggi walser di Alagna di Osvaldo Borzieri – 165 like



Un concorso che racconta il territorio

Per vedere tutte le bellissime foto vi invitiamo ad andare sul profilo Instagram di Notizia Oggi o dei Parchi Valsesia. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio naturalistico della Valsesia attraverso immagini, emozioni e momenti vissuti all’aria aperta. Il contest coinvolge le aree dell’alta Valsesia, del Monte Fenera e dell’Alta Val Strona, territori che ogni anno attirano appassionati di montagna, escursionisti e fotografi.

Fotografie e video diventano così uno strumento per raccontare panorami, fauna selvatica, sentieri e scorci caratteristici. Oltre alla visibilità sui social, i partecipanti concorrono per importanti riconoscimenti, tra cui escursioni guidate organizzate dall’Ente di gestione delle Aree protette della Valsesia e la possibilità di vedere i propri lavori pubblicati nel calendario 2027 di Notizia Oggi.

Al via la seconda fase: servono nuove fotografie

Con la chiusura della prima tappa si apre ufficialmente la seconda fase del contest, che terminerà il 10 luglio. Ricordiamo che le fotografie e i video già utilizzati nella prima tornata non potranno essere riproposti nelle successive classifiche: per continuare a partecipare sarà necessario inviare nuovi contenuti.

Partecipare è semplice e aperto a tutti. Per candidarsi occorre:

visitare una delle Aree protette della Valsesia;

realizzare una fotografia o un breve video;

inviare il materiale tramite WhatsApp al 370.3518.212 oppure via mail a notiziaoggi@notiziaoggi.it;

indicare luogo, data dello scatto e nominativo dell’autore;

aggiungere il proprio profilo Instagram e una breve descrizione.

I like continueranno a essere determinanti per decretare i vincitori di ciascuna fase. Una nuova occasione per raccontare la montagna valsesiana e trasformare una semplice immagine in uno scatto capace di conquistare il pubblico.

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