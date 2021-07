La storia del ciclismo nella gara nazionale della Valle Cellio

La storia del ciclismo nella gara nazionale della Valle Cellio

CICLISMO – Tanti figli e nipoti “d’arte” tra gli iscritti alla gara che si disputò per la prima volta nel lontano 1957

Domenica torna la corsa di Cellio

Al via Moser, Simoni e Borini…

Torna il grande ciclismo nazionale nella Valle di Cellio, con la storica corsa ciclistica riservata agli Allievi della federazione. Domenica, dopo l’anno sabbatico a causa della pandemia, torna la “classica” che si disputò per la prima volta nel lontanissimo 1957 e che per questo si merita l’appellativo di gara più “anziana” della Provincia di Vercelli.

Figli e nipoti d’arte

Al via in questa edizione ci saranno rampolli che portano il nome di gloriose famiglie di ciclisti e campioni delle due ruote. All’abbassarsi della bandiera a scacchi nel plotone ci saranno Enrico Simoni, figlio di Gilberto, grande scalatore e vincitore di due giri d’Italia, Manuel Moser, nipote di Diego, che iniziò a correre nel 1963, seguendo le orme del fratello Aldo. Poi al ciclismo arrivarono anche Enzo e Francesco, il campionissimo che ha vinto più di tutti. Da evidenziare, per la cronaca, che tra le due famiglie Moser e Simoni, ci sono rapporti di parentela da parte materna. Ma tra i partenti ci sarà un figlio d’arte valsesiano, Alessio Borini: suo papà Orlando ancora oggi corre e riesce a mettere la ruota davanti a quella degli avversari. Il ragazzo è alla prima stagione in bicicletta, scoperta dopo essersi dedicato al calcio.

Un centinaio al via

La manifestazione ciclistica si svolgerà nel rispetto delle norme Covid e gli organizzatori stanno lavorando per predisporre gli spazi riservati ai corridori, alle società, alla premiazione. A giudicare dall’andamento delle iscrizioni, è probabile che a Cellio arriveranno un centinaio di corridori, in rappresentanza di società provenienti da Liguria, Lombardia, Emilia, Trentino (Us Montecorona di Moser e Simoni) e Piemonte.

Orari e percorso

Il ritrovo è previsto alle 12 a Cellio. Alle 14,15 inizierà il trasferimento verso Plello, dove avverrà il via ufficiale alle 14.30. I corridori si dirigeranno verso Borgosesia, percorrendo via Montrigone, i viali Vittorio Veneto e Fassò, piazza Moscatelli, dove inizierà il circuito da ripetere due volte, secondo la seguente direzione: corso Vercelli, SP 299, ponte di Isolella, Quarona, corso Rolandi, via Zignone, corso Valsesia, SP 299, Borgosesia, Isolella, SP 299, ponte SS. Piero e Paolo, via Manifatture, via Fratelli Antongini, piazza Moscatelli. Al secondo passaggio la carovana proseguirà per viale Fassò, viale Vittorio Veneto, via Montrigone, Plello, per affrontare la salita finale che condurrà i corridori al traguardo di Cellio, dopo aver percorso 64,2 chilometri.

«La corsa – afferma il presidente del Gruppo sportivo Valle di Cellio Bruno Perolio – porterà nuovo entusiasmo nell’ambiente della sportiva e della popolazione, che potrà godere all’aria aperta un pomeriggio di sport e di incontro spensierato, dopo la forzata pausa dello scorso anno. Questa ripresa ha fatto rimettere in moto la macchina organizzativa, che ormai vede da anni in prima linea anche Sergio Medana, Giorgio Dellassette, Massimo Rosa e Andrea Presutti, ai quali in futuro toccherà afferrare il testimone».

Uno starter d’eccezione?

L’organizzazione è del Gs Valle Cellio e del Pedale Valsesiano, con il patrocinio dei comuni di Cellio con Breia e di Borgosesia, e con il contributo dei tanti sponsor che rendono possibile lo svolgimento della corsa da 65 anni. E proprio per celebrare questo importante traguardo, la sportiva cercherà di avere al via Marcello Bricarello, 92 anni, ultimo testimone di quel gruppo di amici e sportivi che fondarono il Gs Valle Cellio nel 1957. A lui, se sarà presente, verrà affidato l’onore di abbassare la bandierina del via.

Ricco il montepremi, che assegnerà il Trofeo memorial Gianfranco Palladino, la Targa Costantini & Callegaro, la medaglia d’oro Carlo Medana, il memorial Luciano Velatta, oltre a coppe e premi in natura. La premiazione quest’anno avverrà alle 17 nel salone dell’Ecomuseo. «Un caloroso ringraziamento – sottolineano gli organizzatori – a tutti coloro che rendono possibile la manifestazione, agli sponsor, ai volontari impiegati per la sicurezza della carovana, ai tantissimi collaboratori che a vario titolo contribuiscono a dare continuità di realizzazione a un importante evento che si ripete dagli anni Cinquanta».

In foto l’arrivo a braccia alzate del siciliano Andrea Bruno, ultimo vincitore della corsa nazionale di Cellio nel 2019.

