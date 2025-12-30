La Valsessera non resta senza medico: arriva il dottor Brancolini.

La Valsessera ha un nuovo dottore

Il territorio valsesserino ha rischiato seriamente di restare senza medici di base. Con il pensionamento del dottor Francesco Postorino, previsto per la fine del 2025, e l’assenza di alternative già definite, il territorio si è trovato di fronte alla concreta possibilità di un vuoto assistenziale. Postorino, di fatto, era rimasto l’ultimo medico a garantire la continuità del servizio in più comuni della valle.

La bella notizia

Il peggio, però, è stato evitato. L’ASL di Vercelli ha individuato un sostituto: dal 2 gennaio 2026 il dottor Alberto Brancolini subentrerà con incarico provvisorio, prendendo in carico tutti gli assistiti e assicurando la prosecuzione dell’attività ambulatoriale sul territorio.

Come contattare il dottore

Il dottor Brancolini sarà contattabile tramite mail e telefono e opererà negli ambulatori già utilizzati dal dottor Postorino, garantendo un servizio diffuso in comuni come Crevacuore, Coggiola, Postua e Guardabosone. Gli orari di ricevimento rimarranno simili a quelli attuali, con aperture su appuntamento per le visite pomeridiane.

Info: brancolini@dottorevalsessera.it

Cell. 333.9957393 dalle 10 alle 19 dal lunedì al venerdì.

