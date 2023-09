Lieve scossa di terremoto in Piemonte. Un sisma di magnitudo 2.2 registrato in provincia di Alessandria.

La Sala operativa funzionale dell’Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) ha registrato una scossa di terremoto nella mattinata di ieri, sabato 2 settembre. Il fenomeno sismico è stato registrato alle 6.33 con magnitudo 2.2 ML a 3 chilemtri ad est di Tortona, nell’Alessandrino.

Si tratta di una scossa di entità molto modesta, per cui non si segnalano danni di alcun genere. Nei piani alti dei condomini però qualcuno ha riferito di averne avuta la percezione.

