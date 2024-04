Nulla da fare per il Borgosesia in Liguria: 4-0 contro il Vado. Penultima gara di campionato per la formazione granata.

Brutta sconfitta per il Borgosesia in casa contro il Vado nella gara di ieri, domenica 28 aprile. E dire che la formazione di Cretaz aveva iniziato subito forte con Manara che provava il tiro senza inquadrare la porta. Al 5’ anche Pera del Vado spreca una occasione.

Intorno al 10’: Bertoni calcia di prima intenzione ma Mikhayloskiy salva sulla riga, a portiere ormai battuto. Padroni di casa pericolosi al 34’, Valagussa al volo non inquadra lo specchio della porta.

Vantaggio del Vado al 41’: Merkaj riceve palla da Capra e di testa insacca. Passano 4 minuti e Lo Bosco sciupa il possibile raddoppio, la sua conclusione termina sul palo.

Tre gol nella ripresa

Al termine della prima frazione di gioco le squadre vanno negli spogliatoi sul risultato di 1-0. Nella ripresa passano 8 minuti e il Vado raddoppia ma l’arbitro annulla, protestano i rossoblu. Raddoppio dei padroni di casa al 14’ Lo Bosco batte Autoriello Ancora pericoloso il Vado vicino al tris, Merkaj servito da Capra non centra la porta. Il tris arriva al 17’ con Mikhayloskiy che realizza un gol con una semi-rovesciata al volo.

Quarto gol per il Vado, al 45’ Donaggio, arrotonda il risultato.

