Varallo, riaperta la strada provinciale tra Crevola e Locarno

E’ stata riaperta nella giornata di oggi, lunedì 29 aprile, la strada provinciale 105 tra le frazioni Crevola e Locarno, nel territorio di Varallo. Lo ha comunicato la provincia di Vercelli «dopo ulteriori lavori di messa in sicurezza del versante e posa di para sassi».

Come si ricorderà il tratto lungo la sponda destra del fiume Sesia era stato chiuso il 4 aprile per ragioni di sicurezza: alcuni massi si erano infatti staccati dal versante ed erano piombati sulla carreggiata, per fortuna senza colpire nessun veicolo.

Tre settimane di lavori

Perizie e lavori di messa in sicurezza erano iniziati subito dopo, e si pensava di aver finito tutto alla fine della scorsa settimana. Tant’è che era già stata comunicata tra gli uffici l’imminente riapertura del tratto. Poi però un altro cedimento e il successivo periodo di maltempo aveva consigliati i tecnci di mettere in atto ulteriori misure di sicurezza.

