Romagnano, auto in fiamme al passaggio a livello. LE FOTO

Romagnano, auto in fiamme al passaggio a livello

Nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 29 aprile, una vettura è stata completamente distrutta dal fuoco. E’ accaduto all’altezza del passaggio a livello di Romagnano, a ridosso del ponte per Gattinara.

Si è trattato di una Mercedes classe B, che ha preso fuoco per cause ancora da stabilire. La colonna di fumo si è alzata per parecchi metri, ed era ben visibile da parecchia distanza.

L’intervento dei vigili del fuoco

Per fortuna il conducente ha avuto tempo e modo di accostare e di mettersi in salvo.

Sul posto i vigili del fuoco di Romagnano, che hanno spento l’incendio. L’auto è stata poi rimossa dal carroattrezzi dell’officina Ferraris. Sul posto anche i carabinieri della zona.

