L’altro giorno la comica torinese ha ironizzato su alcuni fatti accaduti nei giorni scorsi a Biella. La battuta mossa dalla comica non è piaciuta a molti. Una lettrice della testata La Provincia di Biella, che fa parte del nostro circuito editoriale, ha inviato una lettera che di seguito pubblichiamo.

“Littizzetto chiedici scusa”

“Lunedì avevo telefonato segnalando il monologo di pessimo gusto della “comica poco comica. Oggi vedo sul Vs. giornale in bel risalto il fatto. Domenica sera, ho scritto al Sig. Sindaco allegando copia del messaggio mail inviato al Dr. Fazio e alla redazione della trasmissione di RAI3. Il Sig. Sindaco oggi mi ha risposto molto gentilmente condividendo appieno quanto da me evidenziato. Mi augurerei che qualcuno che “conta” alzasse la voce e pretendesse le scuse verso la nostra città per parole inopportune, inqualificabili e maleducate. Nessuno deve permettersi di fare audience, share televisivo, insultando apertamente la comunità di una intera città.

Vi ringrazio se vorrete leggere questa mia e porgo distinti saluti augurando Buone Feste”.

C.B.