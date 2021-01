Lotteria Italia 2020 2021: estrazione in tivù, tutti i premi vincenti assegnati. Il primo premio da ben 5 milioni di euro è stato vinto a Pesaro.

Mercoledì 6 gennaio, giorno dell’Epifania, la tradizionale estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia 2021. Per la prima volta dal 2006, non ci sono le grandi città – come Roma o Napoli, che nelle ultime 24 edizioni hanno portato a casa il primo premio in ben 11 occasioni – tra le 5 località che si contenderanno il premio da 5 milioni di euro dell’edizione 2020. In lizza, ricorda Agimeg, troviamo Cavarzere, in provincia di Venezia, unica rappresentante del Nord Italia, Gallicano nel Lazio, in provincia di Roma, e Pesaro, nelle Marche, per il Centro, infine Altavilla Irpina, in provincia di Avellino, e Prizzi, in provincia di Palermo, per il Sud.

Ecco i premi principali:

Il primo premio della Lotteria Italia da 5 milioni di euro: E409084 Pesaro (PU)

Il secondo premio della Lotteria Italia da 2,5 milioni di euro: G162904 Prizzi (PA)

Il terzo premio della Lotteria Italia da 1,5 milioni di euro: A066635 Gallicano nel Lazio (RM)

Il quarto premio della Lotteria Italia da un milione di euro: D114310 Altavilla Irpina (AV)

Il quinto premio della Lotteria Italia da 500.000 euro: A211417 Cavarzere (VE)

20 biglietti vincenti di seconda categoria, del valore di 50.000 euro ciascuno

L 361795 CAMMARATA AG

F 031174 ROMA RM

C 145481 TERAMO TE

L 488089 ROMA RM

D 199428 SAN LAZZARO DI SAVENA BO

F 342799 ROMA RM

M 228397 ROMA RM

F 399795 GENOVA GE

L 297508 OMEGNA VB

F 496538 MESSINA ME

B 275673 PORTICI NA

G 239632 CATANIA CT

L 433512 BOLOGNA BO

A 108977 SAN VENDEMIANO TV

F 145395 ALES OR

C 378784 CASORIA NA

L 421708 ROMA RM

E 204241 PAVIA PV

D 181685 BASSANO DEL GRAPPA VI

L 252078 TORINO TO

L 353476 REGGIO EMILIA RE

L 295715 BISACCIA AV

M 119165 MORRO D’ORO TE

A 439501 CUNEO CN

D 185616 TORINO TO

180 biglietti vincenti da 20mila euro ciascuno di terza categoria

Ma non ci sono solo i premi fino a 5 milioni di euro: nei giorni precedenti è stato possibile partecipare tramite il proprio biglietto all’estrazione di premi giornalieri.

E se vinco che cosa devo fare?

La richiesta di incasso di una vincita va inoltrata entro 180 giorni dalla pubblicazione dei numeri vincenti nel bollettino ufficiale. Oltre questo termine decade il diritto ad avere il premio. Il biglietto vincente inoltre deve essere conservato integro e presentato in originale.

