Lutto a Maggiora per Tamara: aveva solo 53 anni. Lascia tre figlie e il compagno. Il padre aveva gestito per anni il bar ristorante “La Sportiva”.

Lutto a Maggiora per Tamara: aveva solo 53 anni

Ha lottato fino all’ultimo giorno Tamara Sacco, di Maggiora, scomparsa a soli 53 anni, per fronteggiare un male che, ne era consapevole, non le avrebbe dato scampo. Ma ha voluto impegnarsi per far sì che la sua scomparsa fosse il meno dolorosa possibile per le persone che l’amavano, non sottraendosi a nessuna azione che potesse alleviare le pene dei suoi familiari.

«Tamara è una persona da prendere come esempio per come ha vissuto e ha partecipato fino alla fine alla vita della comunità – commenta il sindaco Roberto Balzano, che la conosceva bene proprio per la sua presenza attiva e costante nelle attività del paese -. Ognuno affronta il male con la propria personalissima interpretazione e Tamara ha scelto di non arrendersi neanche di fronte alla sofferenza che negli ultimi mesi l’ha accompagnata. Anche dolorante, è stata presente anche alla finale nazionale del Palio delle botti “Città del vino”».

Una donna di carattere

«Tamara era tra noi come amava fare, come aveva sempre fatto – continua il sindaco -. Era una donna con un carattere incredibile, che mancherà moltissimo a tutta la comunità. La ricordo volentieri e sottolineo questa sua forza d’animo, proprio perché era ciò che la distingueva. Aveva saputo pianificare tutto, per lasciare meno problemi possibili ai suoi familiari, cambiando addirittura casa per non lasciare alle figlie l’incombenza di doverla vendere, per ritirarsi in un appartamento più piccolo, vicino alla figlia e all’ospedale di Borgomanero».

La gestione del bar ristorante

Tamara Sacco era giunta a Maggiora da piccola, quando il padre aveva preso in gestione il locale “La Sportiva”, un bar ristorante e pizzeria. Ancora ragazzina, aveva sempre aiutato in sala e poi aveva intrapreso la sua vita lavorativa autonoma, occupandosi sempre nel settore della ristorazione e della grande distribuzione.

Dal suo matrimonio aveva avuto le adorate figlie Matilde, Virginia e Lucrezia. Accanto a lei, negli ultimi tempi, c’era l’amato compagno Pippo. I suoi funerali si sono svolti sabato alle 14.30, nella chiesa parrocchiale dello Spirito Santo, da dove è stata portata al camposanto maggiorese per la tumulazione.

La famiglia ha chiesto che non venissero portati fiori, ma effettuate donazioni all’associazione “Mimosa” di Borgomanero, al codice Iban IT20M0306909606100000120446.

