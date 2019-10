Maltempo in arrivo sul Piemonte: è attesa pioggia

Maltempo in arrivo sul Piemonte: martedì sarà segnato dalle precipitazioni.

Ultime giornate di bel tempo in Piemonte. Da martedì inizierà a cadere la pioggia, che fin dalle prime ore del mattino colpirà soprattutto l’alto Piemonte e il confine con la Liguria. La quota neve si attesterà intorno ai 2.800 metri, scendendo fino a 2.100 in serata. Le condizioni miglioreranno mercoledì, mentre il fine settimana potrebbe riservare altre giornate di pioggia. Le temperature oscilleranno tra il 16 e i 20 gradi, in linea con la media stagionale.