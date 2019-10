Maltempo, sarà un fine settimana all’insegna della pioggia.

Al via una fase di tempo piuttosto perturbato in tutto il nord ovest dell’Italia. In particolare la Liguria sarà interessata da forti precipitazioni, ma anche tra alto Piemonte e Lombardia sono previste piogge diffuse. Oggi ombrello aperto in tutto il Piemonte, domani previsti anche temporali.