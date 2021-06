Manifestazione a Roma per Adil, il sindacalista travolto

Manifestazione a Roma dedicata ad Adil Belakhdim, il sindacalista 37enne travolto da un camion e ucciso durante un presidio a Novara.

Manifestazione a Roma

Tanti striscioni dedicati a lui e un coro: «Adil è vivo, le nostre idee non moriranno mai». Il ricordo del sindacalista 37enne che ha perso la vita durante un presidio a Novara è stato al centro di una manifestazione andata in scena a Roma. A organizzarla un insieme di sigle, tra cui il “Sì cobas”, di cui Belakhdim era coordinatore interregionale.

Il corteo

Il sit-in si è tenuto in piazza della Repubblica per poi proseguire in corteo fino a piazza Vittorio. Anche a Biandrate si è tenuto un nuovo presidio dei lavoratori di tutte le aziende del polo logistico.