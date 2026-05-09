Meno sale, più salute: una settimana per migliorare la dieta

Dall’11 al 17 maggio si celebra la Settimana mondiale per la riduzione del consumo di sale, iniziativa promossa dalla World Action on Salt, Sugar and Health per sensibilizzare cittadini, istituzioni e settore alimentare sull’importanza di diminuire il sale nella dieta quotidiana. L’obiettivo è contrastare patologie croniche come ipertensione, ictus e malattie cardiovascolari, ancora oggi tra le principali cause di mortalità.

I rischi di un consumo eccessivo di sale

Secondo Organizzazione Mondiale della Sanità, il consumo giornaliero di sale non dovrebbe superare i 5 grammi, pari a circa un cucchiaino. Nella popolazione generale, però, i livelli medi risultano ancora molto più elevati rispetto alle indicazioni raccomandate.

Un’assunzione eccessiva e prolungata può favorire l’aumento della pressione arteriosa e incrementare il rischio di infarto, insufficienza cardiaca e ictus. Ridurre gradualmente il sale nella dieta, invece, permette di ottenere benefici concreti sia negli adulti sia nei bambini, migliorando la salute cardiovascolare nel lungo periodo.

Le buone abitudini per ridurre il sale a tavola

La riduzione del sale non significa rinunciare al gusto. Bastano piccoli accorgimenti quotidiani per migliorare l’alimentazione e favorire abitudini più salutari, soprattutto tra i più giovani, che spesso consumano alimenti molto ricchi di sodio.

Tra i consigli più utili indicati dagli esperti figurano:

preferire alimenti freschi e poco processati;

leggere le etichette nutrizionali;

limitare snack salati, insaccati e prodotti pronti;

usare spezie, erbe aromatiche e limone;

evitare di aggiungere sale direttamente a tavola.

Particolare attenzione deve essere riservata all’alimentazione infantile. Educare i bambini fin da piccoli a sapori meno salati aiuta infatti a costruire corrette abitudini alimentari e a prevenire future malattie croniche.

L’impegno della Regione Piemonte per la prevenzione

La Regione Piemonte promuove da tempo iniziative dedicate alla sana alimentazione attraverso il Piano Regionale della Prevenzione. Tra i programmi attivi figura “Alimenti e Salute”, che coinvolge scuole, servizi sanitari, mense, amministrazioni locali e operatori del settore alimentare.

L’obiettivo è diffondere una cultura alimentare più consapevole e sostenibile, incoraggiando comportamenti salutari nei diversi contesti della vita quotidiana. Scuole, luoghi di lavoro e ristorazione collettiva diventano così strumenti fondamentali per sensibilizzare la popolazione sull’importanza di ridurre il consumo di sale.

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