Mera chiude la stagione dello sci, Bielmonte prolunga di una settimana. Ad Alagna impianti aperti fino a Pasquetta: tantissimi sulle piste nel fine settimana.

Mera chiude la stagione dello sci, Bielmonte prolunga di una settimana

Si è conclusa domenica con una grande festa la stagione sciistica all’alpe di Mera. Una giornata serena e ancora molti sciatori lungo le piste a godersi l’ultima sciata di una stagione lunga e ricca di neve. Per l’occasione è stato allestito anche un importante evento, uno spettacolo musicale con “Djs from Marts” che ha richiamato un numeroso pubblico. Un regalo per tutti gli amanti dello sci e dell’alpe di Mera per chiudere davvero nel migliore dei modi.

Anche Bielmonte aveva programmato per domenica l’ultima giornata di apertura. Ma l’abbondante neve caduta nelle scorse settimana ha indotto i gestori a proseguire: gli impianti saranno aperto oggi, martedì 1 aprile, dalle 9 alle 14. E poi ancora sabato e domenica. Una stagione ricca disoddisfazione: anche il progetto dello Ski Racing Center Oasi Zegna ha funzionato con Nazionali e atleti internazionali che hanno scelto le piste del Monte Cerchio per allenarsi in vista degli impegni di Coppa del Mondo di sci.

Alagna prosegue fino a Pasquetta

Proseguono invece le sciate fino al 21 aprile, giorno di Pasquetta, ad Alagna con le sue piste a disposizione. Dopo un avvio di stagione non semplice con la neve che si è fatta attendere, poi la stagione ha preso il giusto verso con diverse nevicate soprattutto nell’ultimo periodo che hanno consolidato il manto. E’ stato quindi confermato il proseguimento della stagione sugli sci fino al 21 aprile.

Sulle piste c’è una neve tipicamente invernale, anche qui nei giorni scorsi sono scesi altri 30 centimetri di coltre bianca fresca. E i turisti non mancano. In settimana ci sono ancora tanti turisti stranieri, le presenze aumentano in prossimità del fine settimana con l’arrivo dei villeggianti del fine settimana o degli sciatori.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook