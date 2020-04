Messe virtuali per Pasqua ai tempi del Coronavirus. In questo periodo di particolari restrizioni, la Chiesa ha adottato delle soluzioni alternative per offrire ai fedeli la possibilità di seguire le funzioni.

Messe virtuali per Pasqua ai tempi del Coronavirus

Seguendo le disposizioni atte al contenimento del contagio da settimane gli edifici religiosi sono chiusi al pubblico. Parroci e vescovi però hanno utilizzato i social per arrivare ai loro fedeli.

E anche in Valsesia sono molti i sacerdoti che in questi giorni e in particolare oggi, domenica 12 aprile, utilizzeranno i social per condividere con i loro parrocchiani un momento di raccoglimento in occasione della Pasqua.

