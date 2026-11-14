Cielo coperto e temperature in calo nel fine settimana. La quota neve scende fino a mille metri

Un brusco cambiamento delle condizioni meteorologiche attende il Piemonte nel fine settimana di sabato 14 e domenica 15 novembre. L’arrivo di aria più fredda porterà una marcata diminuzione delle temperature massime pomeridiane, accompagnata da precipitazioni soprattutto sulle zone alpine e pedemontane. La neve tornerà a imbiancare le montagne, raggiungendo quote progressivamente più basse nelle vallate occidentali.

Secondo il portale Meteo in Piemonte non sarà però un weekend interamente caratterizzato dal maltempo. Sulle pianure orientali della regione, in particolare tra Vercellese, Novarese e Alessandrino, non mancheranno momenti asciutti e parziali aperture del cielo. Le precipitazioni interesseranno soprattutto i settori montani, con una distribuzione irregolare dei fenomeni e una nuova ripresa delle nevicate attesa nella serata di domenica.

Sabato 14 novembre: temperature in picchiata e neve sulle Alpi

La giornata di oggi, sabato 14 novembre, sarà caratterizzata da cieli nuvolosi o molto nuvolosi su gran parte del Piemonte. Precipitazioni deboli, localmente moderate, interesseranno soprattutto le aree alpine e pedemontane del Cuneese, del Torinese e del Canavese. Fenomeni più intermittenti sono previsti anche tra Biellese, Valsesia e zona del lago d’Orta, mentre altrove prevarranno condizioni complessivamente asciutte.

La neve cadrà inizialmente a partire dai 1.300-1.600 metri di quota all’interno delle vallate alpine. In serata, tuttavia, l’ulteriore abbassamento delle temperature potrà portare i fiocchi fin verso i mille metri di altitudine sulle Alpi Marittime e Cozie, localmente anche in alta Val Susa. Sugli altri settori alpini la quota neve si manterrà generalmente tra i 1.200 e i 1.400 metri.

Domenica 15 novembre: una tregua prima del ritorno delle precipitazioni

La giornata di domenica si aprirà ancora con molte nubi e deboli nevicate sulle vallate alpine occidentali, localmente fino a circa mille metri. Piogge deboli potranno interessare le zone pedemontane, il Cuneese, le Langhe e l’Appennino alessandrino. Con il trascorrere delle ore è però atteso un miglioramento, con una pausa asciutta tra mattinata e pomeriggio e schiarite anche ampie sulle pianure centro-orientali.

La tregua sarà comunque temporanea. Verso sera è previsto un nuovo aumento della nuvolosità, accompagnato dalla ripresa delle precipitazioni sulle medio-alte vallate alpine del Cuneese, del Pinerolese, della Val Susa, delle valli di Lanzo e del Gran Paradiso. Il peggioramento interesserà anche il Piemonte settentrionale, con nuove nevicate attese in Valsesia e nel Verbano, generalmente dai 1.100-1.400 metri di quota.

In Valsesia e nel Biellese un fine settimana tra nubi e schiarite

Per quanto riguarda il nostro territorio, sabato sarà caratterizzato da una nuvolosità piuttosto diffusa, con precipitazioni intermittenti soprattutto sulle zone montane. Qualche apertura del cielo sarà possibile invece sul Vercellese e sul Novarese. L’elemento più evidente sarà comunque il deciso calo delle temperature durante il giorno, che renderà il clima sensibilmente più freddo rispetto alle giornate precedenti.

Domenica le condizioni dovrebbero risultare più favorevoli durante le ore centrali della giornata, soprattutto nelle zone di pianura, mentre in serata torneranno le precipitazioni anche sulle vallate settentrionali. A bassa quota è attesa un’ulteriore lieve diminuzione delle temperature. In alta montagna, invece, soffieranno venti sud-occidentali moderati o forti, mentre sulle pianure prevarrà una ventilazione nord-orientale più debole.

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