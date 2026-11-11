Allarme bomba, centinaia di studenti fuori dalle scuole: famiglie nel caos in Valsesia. VIDEO

Scuole evacuate, bambini accompagnati negli oratori, studenti delle superiori in attesa dei pullman e genitori costretti a modificare i propri programmi. È stata una mattinata di grandi disagi quella di mercoledì 11 novembre in Valsesia e nei territori vicini, investiti dall’ondata nazionale di allarmi bomba. Centinaia e centinaia di alunni hanno dovuto interrompere le lezioni, lasciando gli edifici scolastici per consentire le verifiche di sicurezza.

Una situazione che ha creato difficoltà soprattutto alle famiglie con figli più piccoli. Le comunicazioni improvvise, le mense saltate e la necessità di organizzare il rientro hanno messo in movimento genitori e parenti. In poche ore è saltata l’organizzazione di tante famiglie, mentre nelle chat e sui social si moltiplicavano richieste di informazioni, fotografie degli studenti all’aperto e aggiornamenti sui controlli.

Varallo, Borgosesia, Gattinara e Roasio: le scuole coinvolte

In Valsesia l’allarme ha interessato numerosi istituti. A Varallo sono stati fatti uscire tutti gli studenti, dalle scuole dell’infanzia alle superiori. Per i più piccoli è stata trovata una sistemazione nell’oratorio, evitando loro una lunga permanenza al freddo. A Borgosesia sono stati evacuati liceo scientifico, Itis e Ipsia, mentre le segnalazioni hanno raggiunto anche le scuole di Roasio, coinvolgendo altri ragazzi del territorio.

Situazione movimentata anche a Gattinara, dove l’allarme ha riguardato l’istituto alberghiero e il “Mercurino Arborio”, oltre alle scuole dei più piccoli. Il Comune ha invitato i genitori a recuperare in piazza Paolotti gli alunni delle elementari e delle medie. Evacuazioni sono state segnalate anche a Ghemme. Diverso il caso di Valdilana, dove sono stati richiesti controlli ai carabinieri senza procedere allo sgombero delle aule.

Da Vercelli a Borgomanero, un’intera zona coinvolta

La situazione si è ripetuta nel Vercellese, con segnalazioni a Santhià, San Germano, Arborio e in altri centri. A Vercelli molti alunni sono usciti dalle scuole a metà mattinata, radunandosi anche in piazza Antico Ospedale. Le evacuazioni hanno coinvolto istituti di ogni ordine e grado, dalle scuole dell’infanzia alle superiori, rendendo particolarmente complicata la gestione delle uscite e dei trasferimenti.

Nel Novarese gli allarmi hanno raggiunto Borgomanero, Gozzano, Invorio, Trecate, Romentino, Arona, Dormelletto e altri comuni. In diversi istituti le lezioni sono state sospese e gli alunni accompagnati all’esterno. Nel Biellese è stata invece adottata una linea diversa: in cinque scuole di Biella e una di Cossato sono arrivate le segnalazioni, ma i dirigenti hanno mantenuto i ragazzi in classe, disponendo i controlli.

Una mail minatoria spedita a centinaia di istituti

All’origine del caos c’è una comunicazione elettronica anonima inviata contemporaneamente a centinaia di scuole italiane. Il messaggio, firmato con il nome Mikhail Andropov, annunciava la presenza di esplosivi e conteneva minacce gravissime. La stessa comunicazione ha fatto scattare allarmi in tutta Italia, coinvolgendo almeno 300 istituti secondo le informazioni diffuse dal ministero dell’Istruzione.

Il contenuto e le modalità dell’invio hanno fatto emergere fin da subito l’ipotesi di un’azione organizzata per seminare paura e interrompere le attività scolastiche. Le autorità governative hanno parlato di una minaccia priva di concreto fondamento. Tuttavia, ogni segnalazione ha richiesto valutazioni e verifiche di sicurezza. Da qui le diverse decisioni dei dirigenti scolastici, tra evacuazioni immediate e permanenza nelle aule.

La condanna della Regione e il precedente del 2022

Durissima la reazione di Daniela Cameroni, assessore all’istruzione della Regione Piemonte, che ha definito l’accaduto «di una gravità inaudita». L’assessore ha espresso solidarietà agli studenti, alle famiglie e al personale scolastico, ringraziando le forze dell’ordine. La richiesta è individuare i responsabili delle minacce, che hanno provocato disagi e apprensione in numerose comunità.

In Valsesia una situazione simile si era già verificata nel marzo 2022, quando un falso allarme aveva costretto a evacuare gli alberghieri di Varallo e Gattinara e una scuola media. Anche allora i controlli non avevano trovato esplosivi. Questa volta, però, le conseguenze si sono estese a un territorio molto più vasto, trasformando una normale giornata di scuola in una corsa a trovare riparo, informazioni e soluzioni per il rientro a casa.

Foto e video di Gianluca Colombo

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