Officina abusiva e minorenne in nero: blitz dei carabinieri forestali di Pray

Un controllo in un’impresa che commercia automobili nel Biellese ha portato alla scoperta di un’officina di riparazioni priva delle autorizzazioni richieste. L’ispezione, condotta nei giorni scorsi dai carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro insieme ai carabinieri forestali di Pray, si è conclusa con la sospensione dell’attività e la denuncia del titolare.

All’apparenza l’azienda si occupava della vendita di vetture, ma le verifiche hanno fatto emergere un secondo settore di attività. Le riparazioni venivano effettuate senza la regolare iscrizione al registro delle imprese e senza i titoli abilitativi e ambientali necessari. Un quadro di irregolarità che ha spinto i militari ad approfondire anche le condizioni di lavoro all’interno della struttura.

Tra i lavoratori in nero anche un minorenne

Nel corso dell’accesso ispettivo, i carabinieri hanno individuato addetti che non risultavano regolarmente dichiarati. Fra loro figurava anche un ragazzo che non aveva ancora raggiunto la maggiore età. La presenza di un lavoratore minorenne impiegato illegalmente è uno degli aspetti più gravi emersi durante i controlli, insieme alla mancanza di regolari rapporti di lavoro.

Alle contestazioni sul personale si è aggiunta una violazione relativa alla sicurezza: l’impresa non aveva predisposto il documento di valutazione dei rischi, previsto per individuare i pericoli e le misure di prevenzione. La combinazione di lavoro nero e carenze nella sicurezza ha portato al provvedimento di sospensione immediata dell’attività.

Denuncia e oltre 18mila euro di sanzioni

Il controllo ha avuto conseguenze anche sul piano giudiziario. Il titolare è stato denunciato a piede libero all’autorità giudiziaria per l’impiego illecito di manodopera minorile e per violazioni ambientali legate all’abbandono di rifiuti. Le contestazioni riguardano dunque sia il lavoro sia l’ambiente, due profili emersi nel corso della stessa ispezione.

Pesante anche il bilancio delle sanzioni: sono stati contestati 11.400 euro di sanzioni amministrative e 7.119 euro di ammende, per un totale di 18.519 euro. I militari hanno inoltre disposto il sequestro amministrativo di tutte le attrezzature utilizzate nell’officina. Il provvedimento si aggiunge alla sospensione dell’attività disposta a seguito delle irregolarità riscontrate.

Avviate le procedure per regolarizzare i dipendenti

L’operazione non si è fermata alla sospensione e alle contestazioni. Il Nucleo ispettorato del lavoro ha avviato d’ufficio le procedure necessarie a regolarizzare i rapporti di lavoro emersi durante il sopralluogo. L’obiettivo è restituire agli addetti le tutele previdenziali e assistenziali previste per chi svolge un’attività lavorativa alle dipendenze di un’impresa.

Il coinvolgimento del nucleo dei carabinieri forestali di Pray mette in risalto anche il contributo del presidio locale ai controlli nel Biellese. Pray è la sede dei militari forestali intervenuti: le comunicazioni disponibili non indicano invece in quale comune si trovi l’impresa ispezionata. L’accertamento rientra nell’azione di contrasto al lavoro sommerso e alle violazioni delle regole di sicurezza.

Foto d’archivio

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