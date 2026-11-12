Cavallirio piange il suo “Peo”: addio a Giampiero Martinetti, custode della memoria del paese

Lutto a Cavallirio per la scomparsa di Giampiero Martinetti, morto all’età di 72 anni. Conosciuto da tutti come “Peo”, era una delle figure più attive nella vita del paese, memoria storica e punto di riferimento dell’associazionismo locale. Aveva lavorato alla Univer Vernici, ma soprattutto aveva dedicato moltissimo del proprio tempo alla comunità, mettendosi a disposizione per ogni necessità.

La notizia della sua morte ha profondamente colpito il sindaco Vito D’Aguanno: «Sapevo che nell’ultima settimana non stava bene, non mi aspettavo di perderlo in così poco tempo. È davvero una notizia tragica. Aveva il nostro paese nel cuore, fino all’ultimo ha contribuito alle nostre iniziative e ha dato una mano nell’organizzazione di vari eventi».

Una memoria storica al servizio della comunità

Talmente presente nella vita di Cavallirio che il primo cittadino fatica a individuare un solo ambito nel quale Martinetti si sia particolarmente distinto. «Era davvero sempre disponibile, non si tirava mai indietro qualsiasi fosse la proposta – ricorda D’Aguanno –. Lavorando alla Univer accadeva spesso che chiedessimo la sua consulenza per questioni riguardo a pitture e smalti, ma era anche una vera e propria miniera di informazioni storiche sul passato di Cavallirio».

Tra le sue passioni c’erano il disegno e la fotografia, grazie ai quali aveva raccolto negli anni una grande quantità di materiale, sempre pronto a condividerlo in occasione di mostre ed eventi culturali. «Lo conoscevo da più di 20 anni: era una figura semplicemente insostituibile – prosegue il sindaco –. So che ha collaborato con tutte le amministrazioni che si sono succedute nel tempo, a dimostrazione che il suo amore per il paese andava oltre i colori politici».

Il dono ai bambini: un libretto da colorare con gli scorci del paese

Dotato di un grande talento nel disegno, Martinetti aveva saputo mettere anche questa sua capacità al servizio di Cavallirio. Tra le iniziative più recenti c’era stata la realizzazione di un libretto da colorare dedicato agli scorci del paese, un modo originale per far conoscere ai più piccoli la bellezza dei luoghi in cui stanno crescendo. Un lavoro che aveva poi voluto regalare agli alunni della scuola elementare.

«Il Natale scorso lo avevo accompagnato alla nostra scuola elementare e lo avevo visto donare questo suo lavoro a tutti i bambini, che ne erano entusiasti. È uno dei ricordi più belli che ho di lui – racconta D’Aguanno –. Credo sia una delle iniziative che lo rappresentano meglio, perché univa la sua passione per il disegno con quella per il suo paese, e la voglia di condividere questa bellezza con altri».

La targa dell’antico lavatoio, un omaggio alla storia di Cavallirio

Tra i lavori che testimoniano il suo legame con la comunità c’è anche la targa realizzata in occasione del restauro dell’antico lavatoio di Cavallirio, intervento portato a termine nel 2018 da Franco Cominazzi, altra figura storica del paese venuta a mancare. Martinetti aveva così contribuito a custodire la memoria di un luogo simbolo della vita quotidiana delle generazioni passate.

Sulla targa erano state incise le parole di Isabella Bergeri, altro nome noto della cultura locale, in omaggio alle donne che un tempo si recavano al lavatoio per fare il bucato, anche nell’acqua gelida dell’inverno. Un piccolo ma significativo esempio della sensibilità di Martinetti nei confronti della storia del paese e della vita di chi lo aveva abitato prima di lui.

Venerdì l’ultimo saluto a Peo

Attraverso i suoi disegni, le fotografie, le conoscenze storiche e la disponibilità a collaborare alle iniziative del paese, Giampiero Martinetti aveva costruito negli anni un patrimonio di ricordi e relazioni. La sua scomparsa lascia un grande vuoto nella comunità di Cavallirio, che perde una persona capace di unire la passione per le proprie radici all’impegno concreto per gli altri.

La comunità si ritroverà per tributargli l’ultimo saluto domani, venerdì 13 novembre alle 15, al cimitero di Cavallirio. Sarà l’occasione per stringersi nel ricordo di un uomo che ha accompagnato per tanti anni la vita del paese, partecipando alle manifestazioni, sostenendo le associazioni e mettendo a disposizione di tutti il proprio talento e il proprio tempo.

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