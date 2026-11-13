Senza medico e senza risposte: a Borgosesia nasce un’Oasi per non sentirsi soli

Un nuovo servizio gratuito per offrire ascolto, sostegno e orientamento sanitario alle persone che vivono sul territorio, con particolare attenzione a chi si trova in una situazione di fragilità. A Borgosesia sta muovendo i primi passi il progetto “Oasi”, promosso dall’area 2 del comitato locale della Croce rossa italiana, che vuole diventare un punto di riferimento per chi è senza medico.

Il nome dell’iniziativa è un acronimo che significa “Offrire ascolto, supporto e informazione”. A portarla avanti è un gruppo di volontarie con qualifiche in ambito socio-assistenziale e una lunga esperienza professionale nel settore sanitario. L’obiettivo è quello di coniugare la tutela della salute con l’attenzione alla persona, contrastando anche il senso di solitudine che può accompagnare chi si trova in difficoltà.

Un ambulatorio gratuito per chi non ha il medico

Referente dell’area 2 è Antonella De Regis, mentre a seguire il progetto Oasi sono Maria Dora Rutigliano e Rosella Giuliani, entrambe già medici di famiglia, Virginia Silano, già dirigente medico di igiene e sanità pubblica, e Antonella Pezzera, già medico pediatra e dietologa. Un’équipe con competenze ed esperienze professionali diverse che ha scelto di mettersi a disposizione della comunità.

L’ambulatorio è aperto il primo e il terzo giovedì del mese, dalle 14.30 alle 17, nella sede della Croce rossa italiana di Borgosesia, in via G.B. Della Bianca 26/28. Il servizio è gratuito e si rivolge ai cittadini privi di medico di famiglia. A riassumere lo spirito dell’iniziativa è lo slogan scelto dalle volontarie: “Perché prendersi cura significa anche esserci”.

«Alcuni pazienti si sentono abbandonati»

«L’intento – spiegano le volontarie – è quello di diventare un punto di riferimento, per offrire delle indicazioni o risolvere dei dubbi. Non possiamo fornire prescrizioni di ricette mediche ma possiamo esserci. Alcuni pazienti che non hanno il medico si sentono abbandonati. Proprio per questo abbiamo deciso di offrire questo servizio: per esserci, per dare un supporto medico e offrire dei consigli».

«Alcune persone sono già venute e speriamo che altre si facciano avanti. Noi siamo qui a disposizione». L’ascolto medico offerto dal progetto Oasi rappresenta un primo orientamento socio-sanitario, ma non sostituisce le prestazioni mediche dell’Asl. Il servizio è dedicato alla prevenzione e ai suggerimenti di carattere educativo e sanitario: non vengono effettuate prescrizioni di farmaci o di esami a carico del Servizio sanitario nazionale.

Non solo salute: incontri per stare insieme

Il progetto Oasi non si esaurisce nell’attività dell’ambulatorio. Tra le finalità dell’iniziativa c’è anche quella di creare occasioni di incontro, favorire le relazioni e aiutare le persone a uscire dall’isolamento. Per questo, il secondo giovedì di ogni mese, nel salone della Croce rossa italiana di Borgosesia, viene organizzato un appuntamento dedicato al gioco delle carte.

Il quarto giovedì del mese, invece, è in programma un’attività di ginnastica dolce accompagnata dalla musicoterapia. Occasioni per trascorrere qualche ora in compagnia, mantenersi attivi e condividere esperienze, riscoprendo il valore dello stare insieme. Per avere maggiori informazioni sull’ambulatorio e sulle altre iniziative del progetto Oasi è possibile contattare la sede della Croce rossa italiana al numero 0163.25333.

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