Miss Italia 2020: tra le finaliste anche Martina Zonco e Valery Costa

Miss Italia 2020: anche due Biellesi tra le 10 finaliste piemontesi.

Miss Italia 2020

Quasi 70 video pubblicati sulla nota piattaforma Instagram in meno di 3 giorni. Dieci le ragazze selezionate in rappresentanza del Piemonte e della Valle d’Aosta. “E’ la foto del concorso Miss Italia al tempo del Covid – spiega l’agente regionale per il Piemonte e la Valle d’Aosta, Vito Buonfine -. Purtroppo la situazione difficile ha interrotto i casting e le selezioni ma non è riuscita a fermare il concorso che, dal lontano 1939, non ha mai smesso di eleggere la sua miss”.

Le cinque miss che rappresenteranno il Piemonte

– Carolina Basso, 22 anni, di Viguzzolo (AL) alta 1,73 capelli e occhi castani. Lavora come social media manager e studia veterinaria;

– Monica Montobbio, 24 anni, di Silvano D’Orba (AL) alta 1,78 capelli e occhi castani. Lavora come modella;

– Mariana Di Franco, 22 anni di Settimo Torinese (TO) alta 1,64 capelli castani e occhi neri. Studia estetica e lavora presso il museo Lavazza;

– Asja Labbate 21 anni, di Paruzzaro (NO) alta 1,74 capelli e occhi castani. Lavora in un negozio di abbigliamento;

– Lucrezia Maritano 21 anni, di Torino alta 1,72 capelli biondi e occhi verdi. Studia psicologia.

Le cinque miss che rappresenteranno la Valle d’Aosta

– Valery Costa 19 anni, di Valle San Nicolao (BI) alta 1,74 capelli neri e occhi marroni. Ha studiato all’Istituto Tecnico Turistico di Biella;

– Michelle Properzi 21 anni, di San Maurizio Canavese (TO) alta 1,70 capelli biondi e occhi castani. Lavora come cassiera in un supermercato ed è mamma di una bambina;

– Carolina Varone 27 anni, di Torino alta 1,75 capelli castani e occhi verdi. Lavora nell’azienda di famiglia;

– Jessica Pettiti 24 anni, di Sant’Albano Stura (CN) alta 1,70 capelli biondi e occhi verdi. Iscritta alla facoltà di Scienze della Formazione primaria;

– Martina Zonco 19 anni, di Cossato (BI) alta 1,70 capelli biondi e occhi marroni. Frequenta l’ultimo anno di un istituto professionale.