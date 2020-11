Morto Elio Panozzo: fu partigiano, uomo politico e sindacalista. Aveva 94 anni, era un personaggio conosciutissimo in tutto il Biellese.

E’ morto l’ex sindaco di Cossato Elio Panozzo. Aveva 94 anni. Protagonista della lotta di Liberazione come partigiano della XII divisione Garibaldi, nome di battaglia “Biondino”, fu sindacalista della Cgil, consigliere comunale e dal 1978 amato sindaco di Cossato (ovviamente Pci), carica che mantenne fino al 1989. Conosciutissimo in tutta la valle di Mosso. Da ricordare che Cossato solo pochi giorni fa aveva dovuto dire addio a Renzo Maggia, che era stato a lungo in amministrazione anche come vice sindaco.

Il ricordo di Ronzani

Così lo ricorda l’amico ed ex compagno di partito Wilmer Ronzani: “Ciao Elio, amico e compagno carissimo. Sei stato un grande maestro di vita. Mi mancheranno il tuo affetto,i tuoi consigli, la tua amicizia.Il Biellese perde un grande protagonista, una persona che con grande passione e coerenza si è battuta per conquistare la democrazia e difendere i diritti e le ragioni del mondo del lavoro. Grazie per ciò che mi hai insegnato”.

