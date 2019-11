Municipi colorati di arancione: appello per i diritti umani

Municipi colorati di arancione: l’appello dei comuni valsesiani per i diritti umani.

Municipi colorati

Luci arancioni a favore dei diritti umani e contro la violenza sulle donne. In questi giorni palazzi municipali, monumenti, rotonde dei paesi valsesiani si colorano di arancione, perché i sindaci di Varallo, Borgosesia, Quarona, Serravalle, Grignasco, Prato Sesia e Gattinara hanno aderito all’invito del Soroptimist Club di Valsesia per dare un segnale di adesione alla “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, che cade il 25 novembre, e alla “Giornata dei diritti umani” del 10 dicembre, chiedendo coralmente l’eliminazione di tutte le forme di violenza.

Orange the world

La mobilitazione internazionale “Orange the World”, con il motto #orangetheworldecidoio coinvolge le Istituzioni, il mondo dell’Istruzione, il settore privato e l’intera società civile: è stato scelto il colore arancione come simbolo del futuro e della rinascita liberati da ogni forma di violenza.

Nei “16 giorni di attivismo contro la violenza di genere” (dal 25 novembre al 10 dicembre), dal Club Soroptimist di Valsesia verranno realizzati eventi che avranno il loro fulcro all’interno della scuola, per puntare sul futuro.

A teatro

A Borgosesia, al teatro Pro loco, messo a disposizione dall’amministrazione Comunale, lunedì 25 novembre, per gli studenti delle scuole superiori valsesiane, sarà messo in scena uno spettacolo di narrazione teatrale, nato da un libro di Maria Rosa Panté: “La scienza delle donne”, sceneggiato da Costanza Daffara e Sara Urban, interpretato da Sara Urban, dedicato a due donne matematiche: “La passione dei numeri Emmy e Sofja” e verrà inaugurata la poltroncina rossa, per ricordare simbolicamente le donne vittime di violenza. Lo spettacolo sarà riproposto nella serata, con inizio alle 21.