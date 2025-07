Muore colpito da un malore mentre era seduto al bar. Dramma per un 76enne mentre era nel locale gestito dalla figlia.

Muore colpito da un malore mentre era seduto al bar

Un malore improvviso non ha lasciato scampo a Luigi Cibin, 76 anni, residente nei pressi di Biella, deceduto l’altro giorno mentre si trovava al Circolo Fashion, il bar situato nella piazzetta dietro la chiesa parrocchiale e gestito dalla figlia. Lo riportano i colleghi de La Provincia di Biella.

Erano da poco passate le 13 quando l’uomo, seduto a un tavolino in attesa di pranzare con i propri cari, ha improvvisamente accusato un forte dolore al petto e si è accasciato a terra, sotto gli occhi attoniti dei presenti. Immediata la chiamata ai soccorsi: sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e una volante della Questura di Biella.

I soccorritori non hanno potuto fare nulla

I tentativi di rianimazione sono stati tempestivi: massaggio cardiaco e utilizzo del defibrillatore, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. I soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso. La salma è stata successivamente affidata all’impresa funebre per il recupero e l’organizzazione delle esequie.

La notizia si è rapidamente diffusa in paese, lasciando sgomenta la comunità.

