Malore improvviso durante un’escursione, muore un 71enne. L’uomo si è accasciato al suolo sotto gli occhi dei suoi amici. I sanitari non hanno più potuto fare nulla.

Una giornata in montagna si è trasformata in tragedia per un gruppo di escursionisti in Val Bognanco. Valter Previdoli, 71 anni, originario di Domodossola, è deceduto a causa di un malore improvviso mentre si trovava nella zona dei Laghi di Campo, ad alta quota.

L’uomo era in cammino insieme ad alcuni amici, quando si è improvvisamente accasciato al suolo. I compagni hanno immediatamente allertato i soccorsi e tentato di rianimarlo nell’attesa dell’arrivo dell’elisoccorso. Nonostante il tempestivo intervento del personale del 118, per Previdoli non c’è stato nulla da fare: il suo cuore aveva già cessato di battere.

Lascia la mogli e due figli

Valter Previdoli lascia la moglie Mirella, i figli Chiara con Roberto e Stefano, il fratello Mauro con Maura e Lucia.

I funerali si terranno nella mattinata di domani, giovedì 26 giugno, alle 9.30 alla collegiata di Domodossola. Sarà possibile porgere un ultimo saluto nella casa funeraria Manera-Ofor. Il rosario verrà recitato oggi pomeriggio a partire dalle 17.30.

Una comunità, quella di Domodossola, colpita da un dolore improvviso: Valter era conosciuto e stimato, amante della montagna e della natura, che frequentava con passione.

