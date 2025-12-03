Notizia Oggi sul tuo tablet: oggi ultimo giorno per approfittare dell’offerta

In occasione del Black Friday, da giovedì 27 novembre a oggi, mercoledì 3 dicembre, mettiamo a disposizione dei lettori una promozione imperdibile: l’abbonamento semestrale all’edizione digitale sfogliabile del nostro bisettimanale è disponibile a 29,99 euro invece di 45,99 euro.Un risparmio di quasi il 35 per cento per leggere il giornale direttamente su smartphone, tablet o computer.

Come attivare lo sconto

Attivare la promozione è semplice:

collegatevi a www.notiziaoggi.it e aprite la sezione “edizione digitale” (oppure clicca QUI)

selezionate l’abbonamento semestrale da 45,99 euro

prima del pagamento, inserite il codice NOTIZIAOGGIBF25 nell’apposito campo, lo sconto verrà applicato automaticamente e il prezzo finale scenderà a 29,99 euro

L’offerta è valida esclusivamente dal 27 novembre al 3 dicembre.

Perché scegliere l’edizione digitale

L’abbonamento consente di accedere alla versione completa e sfogliabile del giornale, identica a quella disponibile in edicola, con tutte le sezioni: notizie locali, approfondimenti, rubriche, cronaca, politica, cultura e sport. Un modo pratico per restare aggiornati ovunque ci si trovi.

Sostenere l’informazione locale

Questa promozione non è solo un’opportunità di risparmio: è un invito a sostenere un presidio di informazione che da anni racconta la vita del nostro territorio. In un contesto in cui la libertà di stampa è spesso messa alla prova, il contributo dei lettori è fondamentale per garantire un’informazione credibile e libera da condizionamenti.

Un’occasione da non perdere

Il Black Friday diventa così un doppio vantaggio: un prezzo più conveniente per il lettore e un aiuto concreto per chi ogni giorno lavora per raccontare il territorio con serietà e trasparenza. L’informazione ha valore, e oggi più che mai ha bisogno di chi crede nella sua importanza.

