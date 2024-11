Nuovo medico in servizio per Valsesia e Valsessera: aperte le adesioni. Da oggi ci si può inserire tra i pazienti sulla piattaforma online. Da lunedì ci si può anche recare al Cup.

Nuovo medico in servizio per Valsesia e Valsessera: aperte le adesioni

Un nuovo medico entra in servizio effettivo come medico di medicina generale nell’ambito territoriale di Borgosesia, passando da incarico provvisorio ad assunzione. Da oggi, 1 novembre, entra infatti in ruolo come titolare la dottoressa Lidia Carminati, che nei mesi scorsi aveva un incarico provvisorio.

«I pazienti che desiderano sceglierla – spiegano dall’Asl – potranno farlo dal 1 novembre utilizzando il servizio di “cambio medico” on line sul portale Salute Piemonte. Il servizio è attivo 24 ore su 24 ed è accessibile tramite credenziali Spid o tessera Cns attiva». Clivva QUI per accedre.

In alternativa è possibile procedere alla scelta di persona, a partire dal 4 novembre, agli sportelli di scelta-revoca di Borgosesia (Lingottino) e Varallo (casa della salute) aperti nella settimana dal 4 all’8 novembre eccezionalmente anche nelle ore pomeridiane: dalle 8 alle 12.30 e dalle 13 alle 15. «Vista la limitata disponibilità di spazio per le attese alla casa della salute di Varallo, si chiede gentilmente di prediligere la sede di Borgosesia», puntualizza l’Asl.

Il territorio interessato

La scelta della dottoressa Carminati può essere effettuata dai residenti dei comuni di Ailoche, Alagna, Alto Sermenza, Balmuccia, Boccioleto, Borgosesia, Campertogno, Caprile, Carcoforo, Cellio con Breia, Cervatto, Civiasco, Coggiola, Cravagliana, Crevacuore, Fobello, Guardabosone, Mollia, Pila, Piode, Portula, Postua, Pray, Quarona, Rassa, Rimella, Rossa, Scopa, Scopello, Valduggia, Varallo, Vocca.

