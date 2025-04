Offerte lavoro: nuove opportunità a Borgosesia, Gattinara e dintorni. Ecco gli aggiornamenti sulle occasioni di impiego nel nostro territorio.

Offerte lavoro: nuove opportunità a Borgosesia, Gattinara e dintorni

Nuove offerte di lavoro che possono interessare persone in zona. Qui ne proponiamo una selezione. Ricordiamo che occorre iscriversi al sito IoLavoro per rispondere alle offerte, che vanno appunto cercate sul medesimo portale.

Borgosesia – Assistente familiare – COD. 58067

DESCRIZIONE: famiglia di Borgosesia cerca assistente familiare part-time per donna di 86 anni autosufficiente, l’orario di lavoro è dalle 10 alle 13, dal lunedì al venerdì. L’abitazione non è raggiungibile con i mezzi pubblici.

LUOGO DI LAVORO: Borgosesia (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo indeterminato part time

PATENTI RICHIESTE: B

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in assenza di spid candidarsi inviando una mail con il n. dell’offerta a assistenzafamiliare.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

Borgosesia – Falegname per posa infissi – COD. 56227

DESCRIZIONE: centro impiego di Borgosesia seleziona per falegnameria locale una figura da inserire con contratto da valutare in sede di colloquio in base alle reali competenze. Il candidato ideale ha buona manualità e spiccata indole per la professione.

REQUISITI: manualità, voglia di crescere e imparare.

LUOGO DI LAVORO: Borgosesia (VC)

CONTRATTO OFFERTO: apprendistato full time

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in assenza di spid inoltrare cv specificando codice annuncio a candidature.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

Gattinara – Pizzaiolo – COD. 58029

DESCRIZIONE: centro per l’impiego di Borgosesia seleziona per locale di Gattinara un/a pizzaiolo/a esperto/a e autonomo/a. Turno serale. Giorno di chiusura: lunedì.

REQUISITI: esperienza pregressa.

LUOGO DI LAVORO: Gattinara (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato

Per candidarsi cliccare QUI

Quarona – Barista – COD. 57989

DESCRIZIONE: centro impiego di Borgosesia ricerca per locale di Quarona baristi da inserire nello staff. Il candidato ideale ha maturato anche una piccola esperienza nel settore, è necessario essere predisposti al rapporto con la clientela. Richiesta disponibilità su turni dalle 7:00 alle 15:00 o dalle 12:00 alle 22:00. Il locale osserva come giorno di chiusura il lunedì.

REQUISITI: cordialità, puntualità, capacità a rapportarsi con la clientela.

LUOGO DI LAVORO: Quarona (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in assenza di spid inoltrare cv specificando il codice annuncio a candidature.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

Serravalle Sesia – Addett* alla contabilitÀ – COD. 57568

DESCRIZIONE: ricerchiamo per studio commercialista di Serravalle una persona da inserire in organico che si occupi di registrazioni contabili in via semplificata e ordinaria, liquidazioni iva, predisposizione dichiarazioni dei redditi, compilazione 730.

REQUISITI: preferibile esperienza pregressa.

LUOGO DI LAVORO: Serravalle Sesia (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato full time

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in assenza di spid inoltrare cv specificando il codice annuncio a candidature.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

Varallo – Attrezzista di macchine cnc – COD. 57930

DESCRIZIONE: centro impiego di Borgosesia seleziona per azienda metalmeccanica della zona industriale di Varallo (Roccapietra) un attrezzista di macchine cnc con preferibile esperienza pregressa.

REQUISITI: conoscenza di base lettura disegni tecnici, controlli dimensionali, lavorazioni meccaniche su CNC.

LUOGO DI LAVORO: Varallo (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato full time

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in assenza di spid inoltrare cv specificando il codice annuncio a candidature.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it specificando il codice annuncio

Borgomanero – Personale tecnico elettromeccanico – COD. 57811

DESCRIZIONE: per azienda metalmeccanica di Borgomanero si cerca per ampliamento organico personale tecnico elettromeccanico. Orario di lavoro: full time dalle 9 alle 18 con relativa pausa pranzo.

MANSIONE: la risorsa si occuperà delle attività relative all’assemblaggio e programmazione dei dispositivi sensori, con l’utilizzo di: stampanti 3D, saldatore a stagno per circuiti elettronici, computer, supervisione ed assistenza clienti per l’installazione in campo, che potrà anche includere attività di piccolo cablaggio. Contatto e assistenza clienti di primo livello.

REQUISITI: buona manualità, conoscenza lingua italiana, preferibile esperienza nel ruolo, capacità di utilizzare attrezzature specializzate, preferibile diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico.

LUOGO DI LAVORO: Borgomanero (NO)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: per candidarsi inviare cv via mail a candidature.cpi.borgomanero@agenziapiemontelavoro.it con riferimento all’offerta n. 130537

