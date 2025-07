Offerte lavoro: nuove opportunità a Borgosesia, Varallo e altri centri. Ecco gli aggiornamenti sulle occasioni di impiego nel nostro territorio.

Nuove offerte di lavoro che possono interessare persone in zona. Qui ne proponiamo una selezione. Ricordiamo che occorre iscriversi al sito IoLavoro per rispondere alle offerte, che vanno appunto cercate sul medesimo portale.

Borgosesia – Idraulico per impianti civili ed industriali – COD. 59795

DESCRIZIONE: centro impiego di Borgosesia ricerca per azienda sita in Borgosesia che opera nel settore dell’impiantistica termoidraulica civile ed industriale: personale alla prima esperienza lavorativa nel ruolo di idraulico. La figura ricercata sarà affiancata in un periodo di formazione con il personale esperto già presente in organico, per permettere ai candidati di acquisire le competenze necessarie direttamente sul campo.

REQUISITI: candidati motivati, buona manualità, spirito di adattamento.

LUOGO DI LAVORO: Borgosesia (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato full time

Per candidarsi cliccare QUI

Borgosesia – Addetto/a alla logistica di magazzino – COD. 59741

DESCRIZIONE: centro per l’impiego di Borgosesia seleziona per azienda di Borgosesia una persona che si occupi di magazzino e gestione degli ordini con patente del muletto.

REQUISITI: patente del muletto in corso di validità.

LUOGO DI LAVORO: Borgosesia (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato full time

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO: licenza media (requisito obbligatorio)

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in assenza di spid inoltrare cv specificando il codice annuncio a candidature.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

Borgosesia – Addetto/a alla contabilità analitica con esperienza – COD. 58301

DESCRIZIONE: centro per l’impiego di Borgosesia ricerca una figura con esperienza che si occupi in maniera autonoma di contabilità semplificata e ordinaria, bilanci e dichiarazioni fiscali. Si offre tempo determinato con finalità di assunzione a tempo indeterminato. Orario: lun – ven da 8:30 a 12:30 e da 14:30 a 18:30

REQUISITI: esperienza pregressa, autonomia nello svolgimento della mansione.

LUOGO DI LAVORO: Borgosesia (VC)

ESPERIENZA PREGRESSA: da 6 mesi a un anno (requisito obbligatorio)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato full time

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in assenza di spid inoltrare cv specificando il codice annuncio a candidature.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

Quarona – commesso/a di vendita reparto bricolage – COD. 59388

DESCRIZIONE: centro impiego di Borgosesia seleziona per esercizio commerciale di Quarona commessi da inserire nel reparto bricolage. Disponibilità da lunedì a domenica dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 19:30 (week-end su turnazione).

REQUISITI: predisposizione al rapporto con i clienti, comprovata esperienza pregressa, disponibilità al lavoro nei week-end, italiano fluente.

LUOGO DI LAVORO: Quarona (VC)

ESPERIENZA PREGRESSA: da 6 mesi a un anno (requisito obbligatorio)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato full time

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in assenza di spid inoltrare cv specificando il codice annuncio a candidature.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

Rovasenda – Assistente familiare – COD. 59955

DESCRIZIONE: famiglia in Rovasenda cerca un assistente familiare part time 25 ore settimanali al mattino per signora parzialmente autosufficiente.

MANSIONE: attività per le quali si richiede assistenza: vestirsi, lavarsi, assumere farmaci, cucinare e pulire casa.

LUOGO DI LAVORO: Rovasenda (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato part time orizzontale

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in mancanza di spid o cie mandare cv con n. riferimento a: assistenzafamiliare.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

Scopello – Barista full time – COD. 59557

DESCRIZIONE: per imminente stagione estiva si ricerca per locale di Scopello un/una barista con esperienza anche minima nella mansione.

MANSIONE: preparazione caffetteria e bevande, servizio al banco e ai tavoli, pulizia e riordino del banco e dell’area di lavoro.

REQUISITI: esperienza anche minima nella mansione, buone capacità relazionali e predisposizione al contatto con il pubblico, disponibilità a lavorare su turni e nei giorni festivi.

LUOGO DI LAVORO: Scopello (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato full time

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO: licenza media (requisito obbligatorio)

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in assenza di spid inoltrare cv specificando il codice annuncio a candidature.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

Valduggia – Attrezzista stampista materie plastiche – COD. 60087

DESCRIZIONE: centro per l’impiego di Borgosesia seleziona per azienda di Valduggia che si occupa di materie plastiche una figura da inserire in produzione che lavori sulle presse per lo stampaggio. Orario di lavoro full time da lun a ven 8:00 – 17:00

REQUISITI: buona manualità, capacità di lavorare in team, esperienza pregressa costituisce titolo preferenziale.

LUOGO DI LAVORO: Valduggia (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato full time

Per candidarsi cliccare QUI

Varallo – Manutentore in azienda – COD. 59699

DESCRIZIONE: centro per l’impiego di Borgosesia seleziona per azienda metalmeccanica della zona industriale di Varallo Sesia una persona per manutenzione di macchinari e interventi di piccola manutenzione in azienda.

REQUISITI: esperienza in ambito di manutenzione meccanica, se profilo junior, possibilità di valutare una formazione in tirocinio.

LUOGO DI LAVORO: Varallo (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato full time

Per candidarsi cliccare QUI

Varallo – CAMERIERE DI BAR E AIUTO IN CUCINA – COD. 40801

DESCRIZIONE: centro impiego di Borgosesia seleziona per avviato bar in Varallo personale da inserire in organico. Si valuta inserimento stabile. Orari da definire in fase di colloquio.

LUOGO DI LAVORO: Varallo (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato full time

Per candidarsi cliccare QUI

Carpignano Sesia – Operatore amministrativo – COD. 59836

DESCRIZIONE: centro per l’impiego di Novara ricerca per azienda di Carpignano Sesia n 1 personale amministrativo. Orario di lavoro dal lunedì al venerdì 08.00-18.00.

MANSIONE: la risorsa ideale si occuperà di contabilità generale (fatture, bolle, prima nota), gestione documenti di vendita verso clienti italiani ed esteri. Conoscenza della fatturazione elettronica.

REQUISITI: buona conoscenza della lingua inglese e francese e del pacchetto office.

LUOGO DI LAVORO: Carpignano Sesia (NO)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato di 4 mesi full time

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: i candidati in possesso dei requisiti possono inviare il proprio curriculum vitae, inserendo nell’oggetto il codice di riferimento dell’annuncio a: candidature.cpi.novara@agenziapiemontelavoro.it

