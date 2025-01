Offerte lavoro: opportunità ad Alagna, Borgosesia e bassa Valsesia. Ecco gli aggiornamenti sulle occasioni di impiego nel nostro territorio.

Offerte lavoro: opportunità ad Alagna, Borgosesia e bassa Valsesia

Iniziato il nuovo anno, e ci sono offerte di lavoro che possono interessare persone in zona. Qui ne proponiamo una selezione. Ricordiamo che occorre iscriversi al sito IoLavoro per rispondere alle offerte, che vanno appunto cercate sul medesimo portale.

Alagna Valsesia – Addetto a mansioni d’ordine di segreteria – COD. 55722

Collocamento mirato: annuncio riservato agli iscritti alle liste del collocamento mirato – art.1 L.68/99 Persone con disabilità.

DESCRIZIONE: struttura in Alagna Valsesia (VC) cerca personale di segreteria in affiancamento a reception e direzione iscritti nelle categorie protette, invalidi civili L.68/99.

MANSIONE: portare a termine mansioni di segreteria quali archivio, gestione fornitori e programmazioni. Orario di lavoro da lunedì a sabato dalle 09.00 alle 16.30 con un ora di pausa.

REQUISITI: diploma di ragioneria o similari, pat. B, automunito, preferibile conoscenza lingua inglese, possibilità di raggiungere autonomamente la sede di lavoro.

LUOGO DI LAVORO: Alagna Valsesia (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato full time

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO: diploma istr. sec. superiore con accesso univ. (requisito obbligatorio)

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in mancanza di spid, inviare candidatura con n. offerta e cv a : collocamentomirato.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

Borgosesia – Assistente familiare – COD. 55960

DESCRIZIONE: famiglia di Borgosesia cerca assistente familiare per donna di 91 anni, orario di lavoro: 7-9 e 11-13 dal lunedì al venerdì.

LUOGO DI LAVORO: Borgosesia (VC)

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in assenza di spid inoltrare cv specificando il codice dell’annuncio a assistenzafamiliare.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

Quarona – Tuttofare di ristorante – part-time pranzo – COD. 55852

DESCRIZIONE: centro impiego seleziona per ristorante sito in prossimità di Quarona una persona che sia disponibile per il turno di pranzo (part-time 3 ore al giorno). La posizione del locale rende indispensabile il possesso della patente B.

REQUISITI: esperienza pregressa, disponibilità part-time.

LUOGO DI LAVORO: Quarona (VC)

CONTRATTO OFFERTO: intermittente part time

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in assenza di spid inoltrare cv specificando il codice annuncio a candidature.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

Serravalle Sesia – Assemblaggio rubinetteria – confezionamento – COD. 55720

Collocamento mirato: annuncio riservato agli iscritti alle liste del collocamento mirato – art.1 L.68/99 Persone con disabilità.

DESCRIZIONE: azienda di Serravalle ricerca una figura da inserire come addetto all’assemblaggio rubinetteria e confezionamento. L’orario di lavoro prevede turni solo giornalieri (8-12; 13-17), è offerto contratto a tempo determinato di 12 mesi, part-time 24 ore settimanali.

REQUISITI: è preferibile una conoscenza di base nell’uso del videoterminale e il possesso della patente B (l’azienda non e’ raggiungibile con i mezzi pubblici).

LUOGO DI LAVORO: Serravalle Sesia (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato part time

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in assenza di spid inoltrare cv specificando il codice dell’annuncio a collocamentomirato.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

Borgomanero – Sarto/a – COD. 55909

DESCRIZIONE: per attività commerciale in Borgomanero si cerca un/a sarto/a.

MANSIONE: la risorsa si occuperà delle attività relative alle riparazioni di abiti da sposa, sposo e cerimonia. Il/la candidato/a dovrà gestire in autonomia le riparazioni alle collezioni sartoriali sposa, sposo e cerimonia.

REQUISITI: decennale esperienza pregressa nella mansione, conoscenza lingua italiana, licenza Media.

LUOGO DI LAVORO: Borgomanero (NO)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo indeterminato

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: per candidarsi inviare cv via mail a candidature.cpi.borgomanero@agenziapiemontelavoro.it con riferimento all’offerta n. 128957

Grignasco – Meccanico stampatore di materie plastiche – COD. 55819

DESCRIZIONE: centro impiego di Borgosesia seleziona per azienda con sede operativa a Grignasco un meccanico che si occupi di attrezzare i macchinari per la stampa su materiale plastico. Sarà considerata l’esperienza in analoga mansione in fase di colloquio. Orario su giornata: 8:00 – 16:00.

REQUISITI: esperienza analoga.

LUOGO DI LAVORO: Grignasco (NO)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato full time

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in assenza di spid inoltrare cv specificando il codice annuncio a candidature.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

