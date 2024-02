Offerte lavoro: tante occasioni a Borgosesia, Varallo e altri centri. Ecco gli aggiornamenti sulle opportunità di impiego nel nostro territorio.

Offerte lavoro: tante occasioni a Borgosesia, Varallo e altri centri

Anche in questo mese di agosto ci sono offerte di lavoro che possono interessare persone in zona. Qui ne proponiamo una selezione. Ricordiamo che occorre iscriversi al sito IoLavoro per rispondere alle offerte, che vanno appunto cercate sul medesimo portale.

Borgosesia – IMPIEGATO/A IN MATERIA FISCALE E PREVIDENZIALE – cod. 45117

DESCRIZIONE: centro impiego di Borgosesia seleziona per patronato una persona da inserire in organico che si occupi di materia fiscale e/o previdenziale.

REQUISITI: diploma o laurea, esperienza pregressa in ambito fiscale o previdenziale.

LUOGO DI LAVORO: Borgosesia (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato full time

ESPERIENZA PREGRESSA: da 0 a 6 mesi (requisito obbligatorio)

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO: diploma istr. sec. superiore con accesso univ. (requisito obbligatorio)

Per candidarsi cliccare QUI

Borgosesia – IMPIEGATO/A ADDETTO/A ALLA CONTABILITÀ PER STUDIO DI COMMERCIALISTA – cod. 45358

DESCRIZIONE: centro impiego di Borgosesia seleziona per studio commercialista una persona da inserire che si occupi di contabilità con esperienza pregressa nella mansione.

MANSIONE: si richiede autonomia nella gestione delle registrazioni iva, contabilità ordinaria e semplificata, pratiche telematiche CCIAA e ADE. Gradita esperienza nella preparazione dei documenti necessari alla predisposizione dei modelli redditi e dei modelli 730 e inserimento prima nota di banca, dimestichezza con pc e strumenti di lavoro.

LUOGO DI LAVORO: Borgosesia (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato full time

ESPERIENZA PREGRESSA: da 6 mesi a un anno (requisito obbligatorio)

Per candidarsi cliccare QUI

Borgosesia – STAMPATORE LITOGRAFO – cod. 45623

DESCRIZIONE: centro impiego di Borgosesia seleziona uno stampatore litografo con esperienza per litografia in Borgosesia.

MANSIONE: conduzione di macchina per litografia

LUOGO DI LAVORO: Borgosesia (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato full time

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in assenza di spid inoltrare cv specificando il codice dell’annuncio a candidature.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

Borgosesia – AUTISTA CONSEGNATARIO – cod. 45626

DESCRIZIONE: centro impiego di Borgosesia seleziona per litografia un operaio generico con patente B che si occupi di consegne e di mansioni generiche di supporto in produzione.

LUOGO DI LAVORO: Borgosesia (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato full time

PATENTI RICHIESTE: B (requisito obbligatorio)

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in assenza di spid inoltrare cv specificando il codice dell’annuncio a candidature.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

Borgosesia – ASSISTENTE FAMILIARE – cod. 45637

DESCRIZIONE: famiglia di Borgosesia cerca assistente familiare non convivente, in orario diurno.

MANSIONE: la risorsa si occuperà di assistere e prestare cure personali a un uomo di 75 anni parzialmente autosufficiente e dei lavori domestici.

REQUISITI: è preferibile esperienza pregressa nella mansione.

LUOGO DI LAVORO: Borgosesia (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo indeterminato full time

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in assenza di spid inoltrare cv specificando il codice dell’annuncio a candidature.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

Borgosesia – BADANTE – cod. 45649

DESCRIZIONE: famiglia di Borgosesia ricerca badante convivente per assistenza di un uomo di 87 anni parzialmente autosufficiente.

MANSIONE: la risorsa dovrà prendersi cura del suo assistito e occuparsi dei lavori domestici.

REQUISITI: è preferibile esperienza pregressa nella mansione.

LUOGO DI LAVORO: Borgosesia (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo indeterminato full time

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in assenza di spid inoltrare cv specificando il codice dell’annuncio a candidature.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

Borgosesia – GOMMISTA IN TIROCINIO – cod. 45900

DESCRIZIONE: centro impiego di Borgosesia seleziona un ragazzo volenteroso da inserire per ampliamento organico come gommista.

LUOGO DI LAVORO: Borgosesia (VC)

CONTRATTO OFFERTO: tirocinio full time

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in assenza di spid inoltrare cv specificando il codice dell’annuncio a candidature.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

Borgosesia – PERITO AGRARIO – cod. 46455

DESCRIZIONE: centro impiego di Borgosesia seleziona un perito agrario da inserire per assistenza agricola.

REQUISITI: si richiede un percorso di studio attinente al settore agrario.

LUOGO DI LAVORO: Borgosesia (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato full time

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO: diploma istr. sec. superiore con accesso univ.

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in assenza di spid inoltrare cv specificando il codice dell’annuncio a candidature.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

Valduggia – RESPONSABILE UFFICIO TECNICO – cod. 45604

DESCRIZIONE: centro impiego di Borgosesia seleziona un/a responsabile ufficio tecnico con mansioni di disegnatore/trice / progettista meccanico/a.

MANSIONE: la figura dovrà occuparsi di aggiornamento quotidiano sull’attività produttiva dei reparti fonderia e torneria e coordinamento con i relativi responsabili; sarà inoltre addetto/a al controllo qualità, alla manutenzione di macchine e attrezzature, al coordinamento della produzione e ai contatti con fornitori e clienti.

REQUISITI: conoscenza certificazioni PED, ISO 9001 e ISO 14001. Ottima capacità di problem solving in ambito produzione/assemblaggio e spiccata attitudine a lavorare in team. Ottima conoscenza delle normative/leggi inerenti industria e valvole industriali, ottima conoscenza dei materiali e delle lavorazioni meccaniche.

LUOGO DI LAVORO: Valduggia (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato full time

Per candidarsi cliccare QUI

Varallo – SOFTWARE DEVELOPER – cod. 45013

DESCRIZIONE: centro impiego di Borgosesia seleziona per storica azienda sita nelle vicinanze di Varallo e specializzata nella produzione di componenti in granito e ceramica ad alta precisione di grandi dimensioni un software developer.

MANSIONE: la risorsa, inserita in team, si occuperà di progettazione, sviluppo e manutenzione di software ERP interno, software in linguaggio C# e Visual Basic, banche dati SQL e Access e sistemi operativi Windows.

REQUISITI: il candidato ideale è diplomato o laureato in discipline tecnico informatiche o affini e ha maturato da uno a tre anni di esperienza in ruoli analoghi, preferibilmente all’interno di contesti mediamente strutturati. Possiede una buona conoscenza di linguaggi di programmazione quali C#, Visual Basic, e di database relazionali (Sql o Oracle). Completano il profilo disponibilità, proattività e una buona conoscenza della lingua inglese e francese (B1 minimo).

LUOGO DI LAVORO: Varallo (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato full time

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO: diploma istr. sec. superiore con accesso univ. (requisito obbligatorio)

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in assenza di spid inoltrare cv specificando il codice dell’annuncio a candidature.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

Varallo – GEOMETRA – cod. 46009

DESCRIZIONE: centro impiego di Borgosesia seleziona per azienda che opera nel settore impiantistico termico-idraulico un geometra per l’ufficio tecnico.

MANSIONE: la risorsa dovrà occuparsi di preventivazione, gestione offerte e gare, rendicontazione commesse, avanzamento lavori e collaudi, emissione dichiarazioni di conformità, inserimento su Cit e Fgas, rapportini di intervento.

REQUISITI: si richiede esperienza pregressa e qualifica Fgas.

LUOGO DI LAVORO: Varallo (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato full time

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in assenza di spid inoltrare cv specificando il codice dell’annuncio a candidature.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

Varallo – RESPONSABILE DI CANTIERE PER IMPIANTI IDRAULICI E DI CLIMATIZZAZIONE – cod. 46012

DESCRIZIONE: centro impiego di Borgosesia seleziona per azienda con sede a Varallo Sesia operante nel settore impiantistico termico-idraulico un capo commessa che si occupi della gestione dei cantieri. Disponibilità a trasferte.

MANSIONE: gestione del cantiere, organizzazione del ciclo di lavoro della squadra e verifica avanzamento.

REQUISITI: esperienza pregressa, qualifiche Fgas, patente B/C, corsi sicurezza.

LUOGO DI LAVORO: Varallo (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato full time

DISPONIBILITÀ A TRASFERTE: in Italia (requisito obbligatorio)

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in assenza di spid inoltrare cv specificando il codice dell’annuncio a candidature.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

Varallo – TERMOTECNICO – cod. 46014

DESCRIZIONE: centro impiego di Borgosesia seleziona per azienda operante nel settore impiantistico termico-idraulico un tecnico che si occupi della manutenzione di caldaie e unità di trattamento ad aria-climatizzazione (invernale e estiva).

MANSIONE: manutenzione caldaie e unità trattamento aria.

REQUISITI: patentino Fgas, corsi sicurezza di settore, buona capacità di organizzare la propria giornata lavorativa e di risolvere i guasti a detti impianti, richiesta reperibilità.

LUOGO DI LAVORO: Varallo (VC)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato full time

DISPONIBILITÀ A TRASFERTE: in Italia (requisito obbligatorio)

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in assenza di spid inoltrare cv specificando il codice dell’annuncio a candidature.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

Grignasco – ADDETTO/A ALLE PULIZIE – ART. 1 L.68/99 – cod. 45889

DESCRIZIONE: azienda metalmeccanica con sede a Grignasco (NO) ricerca addetto/a alle pulizie. Si offre iniziale contratto. Previsto protratto mantenimento stazione eretta.

MANSIONE: la risorsa si occuperà dell’igiene e della pulizia degli uffici.

REQUISITI: si richiede iscrizione al collocamento mirato ex Art. 1 L. 68/99.

LUOGO DI LAVORO: Grignasco (NO)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato di 6 mesi a tempo parziale (21h/settimana).

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: puoi candidarti anche inviando il cv via email a collocamentomirato.cpi.borgomanero@agenziapiemontelavoro.it con n. rif. 122324

Valdilana – PINZINE E RAMMENDATRICI – cod. 45905

DESCRIZIONE: centro impiego di Borgosesia ricerca per rammendo in Valdilana pinzine e rammendatrici con esperienza pregressa.

REQUISITI: esperienza pregressa

LUOGO DI LAVORO: Valdilana (BI)

CONTRATTO OFFERTO: a tempo determinato full time

ESPERIENZA PREGRESSA: da 0 a 6 mesi (requisito obbligatorio)

MODALITA’ DI CANDIDATURA ALTERNATIVA: in assenza di spid inoltrare cv specificando il codice dell’annuncio a candidature.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

LEGGI ANCHE: Azienda di Pray cerca disegnatore 2D e 3D