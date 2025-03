Oggi eclissi di sole: si può osservare (proteggendo gli occhi) anche dall’Italia. L’astro sarà coperto per un massimo del 22 per cento: il picco alle 12.02.

Oggi eclissi di sole: si può osservare (proteggendo gli occhi) anche dall’Italia

Eclissi parziale di sole che sarà ben visibile anche dalle nostre zone, a patto di dotarsi di lenti ben schermate. Appuntamento intorno al mezzogiorno di oggi, sabato 29 marzo: l’astro sarà coperto dalla luna per un massimo del 22 per cento. In altre zone del mondo il fenomeno sarà ancora più visibile. Dal Canada in particolare si arriverà a una percentuale di copertura del 95 per cento.

In caso di cielo sgombero da nubi, per osservare bene il fenomeno bisognerà di dotarsi di lenti apposite per non danneggiare gli occhi. Bene anche i vetri da saldatore. Se non si guarda direttamente l’astro, al contrario, una copertura del 22 per cento passa inosservata.

L’evento per i torinesi inizierà alle 11.17, raggiungendo il massimo alle 12.02 e terminando alle 12.49.

Il fenomeno dell’eclissi solare

Un’eclissi solare (o eclissi di Sole) è un tipo di eclissi, ovvero un fenomeno ottico-astronomico, associato al sistema sole-terra-luna, caratterizzato dall’oscuramento di tutto o di una parte del disco solare da parte della luna, visto dalla terra. Va sottolineato che quella di oggi è un’eclissi parziale. Il fenomeno astronomico si verifica quando la luna, trovandosi tra noi e il sole, copre parzialmente il disco solare.

Per chi non riuscisse a seguire il fenomeno, c’è tutto il tempo. Quella di oggi è “solo” un’eclissi parziale: ben più eclatante sarà il grande ritorno in Europa dell’eclissi quasi totale (la luna quindi coprirà quasi del tutto il sole), avverrà 12 agosto 2026 e il 2 agosto 2027, dopo 25 anni dall’ultima volta.

