Oggi rischio altissimo di valanghe in Piemonte: evacuate 40 persone. Abbondanti accumuli, temperature in rialzo e venti di fohen: anche la Valsesia è “zona rossa”.

Quaranta persone sono state evacuate nelle ore scorse dalla frazione Rochemolles di Bardonecchia per il forte pericolo valanghe. Un pericolo che persisterà per tutta la giornata di oggi, martedì 17 febbraio, sull’intero arco alpino occidentale, a causa delle abbondanti precipitazioni nevose.

Il sindaco di Bardonecchia è stato allertato dalla commissione valanghe. E nell’ottica della prevenzione, visto lo spesso strato di neve in quota e la forte ventilazione, ha firmato l’ordinanza di evacuazione. Delle quaranta persone una decina sono residenti, gli altri sono turisti.

Tutte le Alpi piemontesi sono “zona rossa”

L’Arpia Piemonte ha diffuso la cartina del rischio valanghe, e come si vede si tratta di allarme alto per tutta la zona montana, alta Valsesia compresa.

«Tra lunedì sera e la giornata di martedì il foehn irromperà bruscamente verso i settori vallivi di tutta la regione – spiega il meteorologo Andrea Vuolo -, con raffiche diffusamente superiori ai 90-120 orari su medio-alte valli, spingendosi localmente verso i 100 all’ora anche su alcuni tratti di fondovalle tra Domodossola, Susa e Pinerolo. E’ anche atteso un sensibile rialzo delle temperature massime».

«Massima attenzione, dunque, in alta montagna dove persisterà un forte pericolo valanghe tra le alte valli di Pinerolese, Susa, Lanzo, Canavese, Biellese, Sesia e Ossola, dove sono attese ulteriori copiose nevicate sulle aree di confine con la Francia e il Vallese. La quota neve si manterrà generalmente superiore ai 1.200-1.500 metri all’interno delle valli, ma in temporaneo calo verso i 700-1.000 metri tra lunedì sera e la notte su martedì durante i rovesci più intensi associati al nuovo avanzamento dello sfondamento da Nord Ovest, specialmente tra le alte valli di Lanzo, Canavese, Valsesia e dell’Ossola».

Foto della frazione Rochemolles di Bardonecchia di Alberto Blisa

