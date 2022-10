Ottimi risultati per l’estate turistica 2022. Il bilancio della Regione. Registrato incremento del 27 per cento di arrivi e del 28 per cento di presenze rispetto all’anno precedente.

La ripresa del turismo in Piemonte iniziata ad aprile ha trovato conferma in un’estate dal bilancio molto positivo: incremento del 27 per cento di arrivi e del 28 per cento di presenze rispetto all’anno precedente e movimenti turistici nettamente superiori anche all’estate 2019: +7 per cento. I volumi della stagione sono stati trainati dal turismo estero (+58 per cento) e dal turismo nazionale dalle regioni più lontane.

In crescita anche le recensioni on-line

Numeri confermati anche dall’aumento delle recensioni on-line: +32,4 per cento per il comparto ricettivo, con commenti che riflettono la soddisfazione del cliente del prodotto turistico piemontese, maggiore rispetto al dato complessivo del prodotto Italia: 86,6 per cento contro 85,7 per cento.

Il monitoraggio della spesa del primo semestre 2022 conferma i movimenti dall’estero: sul territorio montano delle grandi stazioni sciistiche si riconduce sostanzialmente al mercato francese (44 per cento) e nel Verbano al mercato tedesco (39 per cento); mentre nella città di Torino risulta più distribuita: mercato inglese (13 per cento), mercato svizzero (13) e poi francese (12).

“Tornata la voglia di viaggiare e scoprire i territori”

«In linea con le previsioni della scorsa primavera, l’estate 2022 ha confermato la piena ripresa del turismo in Piemonte, segno sicuramente della ritornata voglia di viaggiare e fare vacanza ma anche dell’efficacia delle attività di promozione e comunicazione – sottolinea l’assessore alla cultura, turismo e commercio della Regione Piemonte, Vittoria Poggio -. È altresì importante rilevare l’importante contributo del ritorno del turismo estero e la sempre positiva soddisfazione espressa dalle recensioni online, maggiore anche di quella relativa al prodotto Italia. Con i dati positivi che provengono dalle prenotazioni, guardiamo con rinnovato ottimismo all’autunno, anche grazie alla nuova campagna voucher vacanza partita a settembre».