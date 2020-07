Paolo Tiramani: «Pd Piemonte smetta con le polemiche per mettere pezze ai danni fatti dal governo incapace»

Paolo Tiramani apre una polemica sulla sanità: «Pd Piemonte smetta con polemiche per mettere pezza ai danni del governo incapace».

Paolo Tiramani sulla sanità

“Il Partito Democratico la smetta di continuare a fare inutili polemiche e di accusare la Lega di fake news su due temi importanti legati alla sanità piemontese e che destano solo preoccupazione nei cittadini. Imparino l’italiano e si mettano a lavorare anche loro per il bene dei cittadini e del Piemonte. Voglio ricordare agli esponenti del Pd che senza l’attenzione dell’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi, del Gruppo regionale e di noi amministratori del territorio la loro incompetenza, che forse deriva da un contagio con i 5 Stelle, ci porterebbe alla deriva. È solo grazie al nostro lavoro se oggi i posti di terapia intensiva e sub-intensiva previsti dal piano di potenziamento della rete ospedaliera regionale degli ospedali di Borgosesia, Saluzzo e Carmagnola sono stati rimessi in discussione e non soppressi e se si è fatta chiarezza sulla distribuzione delle risorse aggiuntive regionali al personale sanitario impegnato nell’emergenza Coronavirus. Capisco che i colleghi Enrico Borghi e Chiara Gribaudo debbano mettere una pezza ai danni clamorosi provocati dal loro governo, ma le false notizie per non dire vere e proprie bugie sulla sanità purtroppo le stanno diffondendo loro e non giovano ai cittadini e, tantomeno, alle persone che necessitano di cure sanitarie”. Così il deputato piemontese della Lega Paolo Tiramani, sindaco di Borgosesia.

