Pasquetta blindata in Valsesia: posti di blocco verso i centri di montagna

Pasquetta come Pasqua: controlli a tappeto e posti di blocco lungo le strade per far rispettare le norme sul contenimento del Coronavirus. Sorvegliata speciale è ovviamente l’alta Valsesia, zona che in occasione del Lunedì dell’Angelo si riempie di turisti, escursionisti e famiglie mobilitate per il tradizionale pic-nic all’aperto. Ma quest’anno non si può. Tra l’altro, proprio ieri la Regione Piemonte ha confermato la stretta fino al 3 maggio.

Intensificati i controlli

Come nella giornata di Pasqua, anche oggi, lunedì 13 aprile, le forze dell’ordine intensificano i controlli soprattutto lungo le strade. Saranno attivati vari posti di blocco tra Borgosesia e Varallo per controllare le vetture in movimento lungo le strade: e anche oggi ci si può muovere solo per comprovate necessità e urgenze. Sotto controllo, in alta valle, anche le zone pic-nic e le aree di sosta camper saranno tenute sotto controllo. E infine massima attenzione verso coloro che ancora cercassero di raggiungere la seconda casa.

