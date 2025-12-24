Pensionata trovata senza vita nella propria abitazione. A dare l’allarme è stato il nipote, preoccupato di non riuscire a mettersi in contatto con la donna.

Pensionata trovata senza vita nella propria abitazione

Tragico intervento dei soccorritori l’altro pomeriggio a Valdengo, centro del Biellese orientale. In un’abitazione di via Broazzo è stato rinvenuto il corpo senza vita di una donna anziana, dopo l’intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri.

L’allarme è stato lanciato da un familiare, il nipote, che da tempo non riusciva più a mettersi in contatto con la donna e, preoccupato, ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. I carabinieri, arrivati sul posto, hanno quindi richiesto il supporto dei vigili del fuoco per entrare nell’appartamento.

Nulla da fare per la donna

Una volta aperta la porta, i soccorritori hanno trovato l’anziana già deceduta. Sul luogo è intervenuto anche il personale del 118, che ha potuto soltanto constatare la morte. Le autorità competenti hanno avviato gli accertamenti necessari per chiarire le circostanze del decesso.

