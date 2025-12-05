Cordoglio a Coggiola, uomo di 71 anni trovato senza vita in casa. E’ stato il cognato a fare la drammatica scoperta.

Cordoglio a Coggiola, uomo di 71 anni trovato senza vita in casa

Tragedia a Coggiola, dove nella giornata di mercoledì 4 dicembre è stato rinvenuto il corpo senza vita di Silvano Balza, 71 anni. L’uomo è morto per cause naturali, quasi certamente a seguito di un arresto cardiaco che non gli ha lasciato scampo. E nemmeno gli ha lasciato il tempo per chiedere aiuto.

A fare la drammatica scoperta è stato un parente, il cognato, che entrando nell’abitazione si è accorto immediatamente della gravità della situazione e ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati in pochi minuti i sanitari del 118 e una pattuglia dei Carabinieri della zona. Purtroppo, per Silvano Balza non c’era più nulla da fare: il personale medico ha potuto soltanto constatarne il decesso.

LEGGI ANCHE: Addio a Matteo, dog-sitter di appena 53 anni

Il sopralluogo delle forze dell’ordine

L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di ricostruire rapidamente l’accaduto e di escludere qualunque altra causa: non sono stati infatti rilevati segni di violenza né elementi che potessero fare pensare a circostanze diverse da un malore improvviso.

Su disposizione del magistrato di turno, la salma è stata restituita ai familiari, che ora potranno occuparsi dell’organizzazione delle esequie. La notizia della morte di Silvano Balza si è diffusa rapidamente in paese, dove l’uomo era conosciuto e apprezzato. In molti, nelle ultime ore, hanno espresso vicinanza alla famiglia colpita dal lutto.

Foto d’archivio

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook