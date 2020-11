Piemonte in zona rossa: i servizi “non essenziali” potrebbero chiudere

Piemonte in zona rossa: secondo le anticipazioni, la regione sarà inserita fra quelle maggiormente a rischio nel nuovo dpcm attesto per la serata.

Piemonte in zona rossa

È atteso per la serata il nuovo decreto del presidente del consiglio dei ministri e intanto si susseguono le anticipazioni. È pressoché sicuro, ormai, che il Piemonte sarà inserito fra le regioni in zona rossa.

Un lockdown “soft”

Per queste regioni si attende un cosiddetto “lockdown soft”, ossia con regole meno stringenti rispetto a quelle della primavera. Le anticipazioni parlano di chiusure per tutti gli esercizi commerciali che non rientrano nei servizi essenziali. La ristorazione probabilmente potrà effettuare solo servizio a domicilio. Rimarranno invece attive le industrie.

Le scuole e gli spostamenti

Gli studenti fino alla prima media andranno fisicamente a scuola, mentre gli altri dovranno seguire le lezioni da casa. Si ipotizzano anche limitazioni agli spostamenti tra regioni per quelle classificate in zona rossa e arancione.

LEGGI NOTIZIA OGGI DA CASA: IL TUO GIORNALE COMPLETO IN VERSIONE DIGITALE