Piemonte passa in zona gialla dal 3 gennaio. Dopo 28 settimane in zona bianca: posti letto occupati oltre il 15 per cento.

Ricoveri contenuti ma in continua crescita: dopo 28 settimane in bianco, il Piemonte passa in zona gialla dal 3 gennaio: lo dicono i dati del pre-report settimanale.

Focolai e nuovi casi in crescita

Nella settimana 20-26 dicembre in Piemonte il numero dei nuovi casi e dei focolai cresce, come nel resto del territorio nazionale.

L’Rt puntuale calcolato sulla data di inizio sintomi passa da 1.31 a 1.35 e la percentuale di positività dei tamponi sale all’8%.

L’incidenza è di 1.020,73 casi ogni 100 mila abitanti.

Superate le soglie di occupazione letti

Supera la soglia di allerta del 10% il tasso di occupazione dei posti letto di terapia intensiva (16,2%) e la soglia del 15% quello dei posti letto ordinari (20,2%).

Piemonte in zona gialla

Numeri ancora molto contenuti rispetto allo scenario nazionale e internazionale che portano il Piemonte in zona gialla a partire da lunedì 3 gennaio, dopo 28 settimane in zona bianca.

“Siamo riusciti a lungo a mantenere la nostra regione in zona bianca grazie allo sforzo collettivo e all’effetto dei vaccini – spiegano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi -. Il passaggio in zona gialla è frutto della crescita del contagio che si sta registrando a livello globale, ma testimonia anche come i numeri delle ospedalizzazioni in Piemonte siano ancora contenuti e, anche questo, è merito dei vaccini”.

Che cosa cambia

In concreto, viste anche le novità introdotte ieri, giovedì 29 dicembre, il fatto di essere passati in zona gialla cambia poco rispetto alle disposizioni attuali. In particolare, c’è l’obbligo di mascherine all’aperto, specie in caso di prossimità con altre persone.

Restano aperti i negozi senza restrizioni, anche nei weekend: l’accesso è consentito senza alcun pass. Libertà di spostamento con i propri mezzi. Con il Super green pass si può consumare al ristorante o al bar, sia al chiuso sia all’aperto. Senza il pass rafforzato la consumazione è possibile solo all’aperto.