Piemonte senza acqua: oggi la richiesta dell’allarme rosso. La Regione vuole alzare l’allerta al livello massimo.

Nelle giornata di oggi, lunedì 20 giugno, la Regione Piemonte chiederà di alzare al livello massimo l’allerta per siccità. Lo ha annunciato l’assessore regionale all’ambiente Matteo Marnati.

Il 10 per cento dei Comuni stanno già razionando le risorse

Al momento un comune su dieci in Piemonte ha già attivato misure di razionamento, soprattutto chiudendo l’acqua nelle ore notturne. Tra questi, anche alcuni centri nella zona del Piano Rosa.

Visto che non sono previste piogge di una certa consistenza per almeno una decina di giorni, è molto probabile che questa misura venga estate ad altri territori.

Ovviamente l’allarme è massimo tra gli agricoltori, che temono di vedere compromessi i raccolti.