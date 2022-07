Piemonte temperature minime di 9 gradi sopra la media. Di giorno si cuoce, ma anche di notte non si respira.

Se di giorno l’afa e il sole picchiano duro, non è che di notte le cose vadano troppo meglio, in questo periodo. Già, perché le temperature minime sono anche si 7-9 gradi superiori alla media.

E’ quanto rileva il Centro meteo Piemonte, che ieri ha pubblicato le minime nei capoluoghi di provincia.

Le minime nei capoluoghi di provincia

Ecco dunque le temperature minime rilevate l’altra notte nelle principali città del Piemonte:

TORINO +25.6°C

VERBANIA +25.3°C

NOVARA +25.1°C

BIELLA +24.8°C

CUNEO +23.3°C

VERCELLI +22.6°C

ASTI +22.4°C

ALESSANDRIA +22.3°C

Secondo il Centro meteo, “si tratta di valori termici sopra la media anche di 7-9°C in qualche caso”.

Una situazione che non si sblocca

Si tratta di una situazione di caldo anomalo con la quale bisognerà convivere ancora per parecchi giorni. Di sicuro almeno sino alla fine di questa settimana, ma le proiezioni non sono rassicuranti nemmeno per i giorni successivi.