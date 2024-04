Pier Giorgio Frassati sarà proclamato santo. Esulta la diocesi di Biella. Il vescovo Roberto Farinella: una grande gioia per tutti noi.

Il cardinale Marcello Semeraro l’ha reso noto nel corso dell’assemblea nazionale dell’Azione cattolica italiana: è prevista una imminente proclamazione di Pier Gorgio Frassati come santo della Chiesa universale. Benché di origini torinesi, il nome di Frassati è molto legato al Biellese, in particolare al paese di Pollone e alle montegne di Oropa.

Studente di igegneria, Frassati morì improvvisamente poco prima della laurea. Benché giovane, era sempre stato molto impegnato nell’assistenza ai poveri e ai bisognosi. Già nel maggio 1990 l’allora papa apa Giovanni Paolo II lo aveva proclamato beato.

Il commento del vescovo Farinella

«Questa notizia riempie di gioia il mio cuore e quello della Diocesi biellese – ha commentato il vescovo, monsignor Roberto Farinella -, che lo considera uno dei suoi massimi testimoni della fede per la sua fierezza di cristiano, il suo legame con la Regina di Oropa, le sue permanenze a Pollone e il suo amore per le montagne biellesi. Possa il suo esempio spronare molti giovani a vivere con senso e speranza, anziché limitarsi a “vivacchiare”. Lodiamo insieme il Signore per questo dono alla Chiesa e alla nostra comunità diocesana».

