Pista ciclabile Scopa-Balmuccia evita passaggio sulla 299

Pista ciclabile Scopa-Balmuccia: «Sono bastate un paio di riunioni ed è stato risolto un problema che durava da anni» esordisce così l’assessore alla viabilità dell’Unione montana Valsesia Alberto Daffara.

Pista ciclabile Scopa-Balmuccia

«Grazie alla collaborazione tra Unione Montana, Regione Piemonte (Opere Pubbliche), Provincia di Vercelli (Sezione Lavori Pubblici) e Comune di Scopa – spiega l’Assessore Daffara – sarà realizzata una passerella in metallo che collegherà il tratto a monte della rotonda con quello a valle, in modo che la pista ciclabile non presenti più interruzioni e quindi gli utenti possano percorrerla in tutta sicurezza, senza i rischi che oggi comporta il fatto di dover lasciare il percorso protetto per immettersi per qualche metro sulla strada provinciale 299, che soprattutto nei fine settimana è pericolosa a causa del numero molto elevato di veicoli che si riversano nelle zone turistiche».

La passerella

«La passerella metallica sarà lunga 8 metri – aggiunge Daffara – e richiederà un impegno di spesa di circa 20mila euro che saranno messi a disposizione dal Comune di Scopa e dall’Unione Montana: una cifra ben spesa, che metterà in sicurezza un tratto stradale attualmente pericoloso». Il progetto esecutivo sarà pronto entro fine anno, si conta quindi di procedere ad inizio 2020 con la gara d’appalto per arrivare ad effettuare i lavori all’inizio della primavera e consegnare la passerella ai ciclisti per la stagione turistica 2020.