Piste ciclabili sulla Novara-Varallo? No, grazie. Il futuro resta il treno

Piste ciclabili sulla Novara-Varallo? No, grazie

Niente piste ciclabili o altri progetti che in qualche modo prevedano di utilizzare in altro modo il percorso: la linea ferrata Novara-Varallo deve restare ferrovia a tutti gli effetti. È quanto afferma il Museo Ferroviario Valsesiano, associazione che ha sede nella stazione di Varallo e che è nata per tutelare non solo la memoria del passato, ma anche le opportunità presenti e future della tratta.

Parlare di cose ferroviarie non è così semplice come comunemente si crede – scrivono dal Museo -. Recentemente sono apparsi interventi nei quali venivano espresse opinioni discutibili e divergenti in merito alla situazione contingente della ferrovia valsesiana».

Il Museo ricorda che dal 2015 è impegnato «nel supporto operativo del progetto “Binari senza tempo” della Fondazione FS Italiane lungo i binari valsesiani, in collaborazione con il Comune di Varallo e la Regione Piemonte, contribuendo a creare una forma innovativa di turismo ferroviario, dal ritmo lento, sostenibile che valorizza il territorio nel quale la ferrovia è immersa». Un’esperienza che in sei anni vanta il trasporto di oltre 10mila passeggeri.

La tratta Novara-Varallo, nata nel 1886, cominciò a perdere utenti a causa di «una gestione del trasporto pubblico locale alquanto discutibile, che acconsentì anche, a linea rimodernata, all’introduzione da metà degli anni Novanta, di corse di pullman in sostituzione o addirittura in sovrapposizione a numerosi treni». Finché il 15 settembre 2014 si arrivò alla chiusura.

«Il conseguente rimpiazzo con autobus – ricordano dal Museo – portò ad un considerevole aumento dei tempi di percorrenza e del traffico sulle strade, a scapito della sicurezza degli utenti e della puntualità, con l’inevitabile allontanamento della clientela dal servizio pubblico… La perdita del treno ha suscitato l’immediata reazione dell’amministrazione comunale di Varallo. Il sindaco Eraldo Botta ha fortemente voluto e cercato una collaborazione con la Fondazione FS Italiane e con il suo Direttore ingegner Luigi Cantamessa, nel risoluto intento di immaginare una possibilità di futuro per la linea. Non è nota al pubblico la mole enorme di attività, incontri, riunioni e studi di fattibilità al fine di giungere alla salvaguardia della linea ed al suo rilancio, per lo meno in una prima fase, in chiave turistica. Questo impegno ha contribuito ad avviare il progetto di recupero estetico degli storici fabbricati della stazione di Varallo e il ripristino degli apparati tecnici essenziali per la trazione a vapore, costituendo un unicum in Italia».

Ma soprattutto, sottolinea il Museo, «ha consentito il vitale mantenimento in esercizio dell’infrastruttura ferroviaria lungo tutta la tratta evitando che le scadenze delle manutenzioni ne comportassero l’inevitabile degrado ed il proibitivo costosissimo ripristino. Pertanto dal 2015 la Novara-Varallo è stata inserita nel circuito dei “Binari senza tempo”. Risulta del tutto evidente che se oggi esiste la possibilità di argomentare e progettare concrete ipotesi di futuro della linea, in ordine alla quale recentemente sono stati espressi pareri basati su presupposti non sempre coerenti, questa va assolutamente ascritta al costante e tenace lavoro in tutti questi anni dei soggetti precedentemente menzionati».

E non si pensi che si è fatto tutto questo lavoro solo per tenere viva la memoria di ciò che fu: si è fatto anche per sottolinea «l’importanza sociale, economica, storica, culturale, turistica di una infrastruttura dalle potenzialità non ancora comprese da più parti».

A fronte di queste considerazioni, affermano i responsabili del Museo, «la sola ipotesi di una dismissione per la realizzazione di piste ciclabili o simili destinazioni non può che manifestare un approccio miope e quanto meno superficiale. Per il semplice e basilare principio già citato, ossia che dove esistono i binari non devono sovrapporsi i servizi su gomma, è una sola la via che deve essere percorsa: il ripristino del treno. Questo servizio è di fatto il più confortevole, il più sicuro, il più sostenibile dal punto di vista ambientale, è motivo di minor congestione del traffico sulle arterie stradali e in assoluto il collegamento più rapido con Novara: rimane nella memoria la copertura dei 54 chilometri in soli 38 minuti di alcuni treni festivi dei primi anni Novanta».

Oggi invece la situazione dei trasporti appare fortemente depotenziata: «Come non porre in evidenza che cent’anni fa nel giorno di domenica collegavano Novara alla capitale della Valsesia quattro coppie di treni, mentre oggi nello stesso giorno raggiungono Varallo in partenza da Novara solo due corse di autobus. In più, i collegamenti con Vercelli la domenica sono del tutto assenti. Il treno non è solo pendolarismo: il connubio ferrovia-turismo è un circuito virtuoso dalle infinite potenzialità che deve essere sfruttato appieno, portando valore a tutto il territorio; con un servizio veloce, profondamente riorganizzato e realmente integrato si può prevedere di raggiungere comodamente tutta la valle, fino al comprensorio sciistico di Alagna. Il treno è inoltre storia, quotidianità, volti e persone, è la restituzione di una geografia emotiva del nostro patrimonio culturale… Sui binari della Novara-Varallo è transitata la storia degli ultimi 135 anni dell’alto novarese e della valle del Sesia. Tutte le merci che hanno determinato il progresso e lo sviluppo economico di queste terre, dalle materie prime ai prodotti finiti, dai macchinari alle derrate alimentari, dalla posta ai bagagli, hanno percorso gli storici binari valsesiani. Nella memoria di queste rotaie rimangono impressi i treni per il trasporto del marmo di Carrara perla facciata della basilica del Sacro Monte e per i pellegrini in visita; gli straordinari per le esercitazioni militari; le tradotte in partenza per il fronte ed i convogli carichi di feriti di rientro dalle guerre mondiali; i viaggi di regine, principi e Presidenti della Repubblica; i treni popolati da semplici viaggiatori, i turisti d’oltralpe giunti nel periodo d’oro della Belle époque. Soprattutto, su questo ferro sono transitate le gioie e i dolori, le speranze ed i sogni di generazioni di valsesiani».

Sono gli stessi sogni che anche il Museo Ferroviario Valsesiano vuole tramandare, «in un viaggio che ad oltre 135 anni dal primo fischio deve proseguire verso un futuro di speranza».

