Ponzone ha detto addio a Piercarlo Barbero, storico imprenditore tessile. L’uomo aveva 95 anni, ora riposa nel cimitero della frazione dove era rimasto tutta la vita.

La frazione Ponzone e tutto il basso Triverese ha dato l’addio a Piercarlo Barbero, storico imprenditore. L’uomo è mancato all’età di 95 anni. Negli anni passati era stato un imprenditore ben conosciuto nel mondo del tessile: in via Diagonale a Ponzone aveva portato avanti l’azienda di famiglia, la Filatura Barbero.

Era stata una delle prime filature in zona negli anni del boom economico. Fondata nel 1926 aveva proseguito la sua attività per decenni dando lavoro. Trattava filati di cascame di cotone, greggi e colorati, unici e ritorti, in qualsiasi confezione, per tessiture, tappetifici, maglifici.

Il funerale celebrato lunedì

Piercarlo Barbero si è spento lo scorso mercoledì nella sua casa nella frazione Ponzone, dove ha sempre vissuto per tutta la vita. Lascia i figli Paola con Luca e i figli Francesco e Mariagiulia, Federico con Manuela e Camila.

Il funerale sarà celebrato lunedì pomeriggio nella chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù a Ponzone. Dopo la funzione religiosa il feretro è stato accompagnato con corteo d’auto al cimitero.

Sull’epigrafe, la famiglia ha rivolto un particolare ringraziamento alla dottoressa Gloria Prandato per le amorevoli cure prestate. Tanti ricordano l’eleganza di Piercarlo Barbero, un imprenditore di altri tempi. Ancora fino a qualche anno fa lo si vedeva in giro per Ponzone con il suo vestito sempre elegante e impeccabile.