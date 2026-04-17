Violenza in pizzeria: cliente ubriaco prende a testate il titolare. Sono intervenuti i carabinieri e gli operatori del 118.

Violenza in pizzeria: cliente ubriaco prende a testate il titolare

Alta tensione l’altra sera in una pizzeria di Biella, dove un episodio di violenza ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e l’assistenza sanitaria per il gestore del locale.

Secondo le prime ricostruzioni, un uomo di 32 anni, residente fuori provincia ma domiciliato nel Biellese, avrebbe dato in escandescenze all’interno dell’esercizio. Dopo aver rivolto minacce al titolare, un 28enne di origine straniera, il cliente sarebbe passato alle vie di fatto, colpendolo con alcune testate. L’aggressione ha reso necessario l’arrivo dei soccorsi: il giovane gestore è stato accompagnato in ospedale per accertamenti, anche se le sue condizioni non sembrerebbero gravi.

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L’intervento delle forze dell’ordine

Sul posto sono intervenuti i militari, che hanno identificato il presunto responsabile. Per lui si profila una denuncia con diverse ipotesi di reato, tra cui minacce, resistenza a pubblico ufficiale e ubriachezza molesta.

Determinanti per chiarire nel dettaglio quanto accaduto saranno le immagini dell’impianto di videosorveglianza installato nel locale, che potranno fornire elementi utili a ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.

Foto d’archivio

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